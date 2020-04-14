Неловкий вопрос: врач рассказала о причинах сыпи в интимных местах у женщин

При дискомфорте, высыпаниях, прыщах, покраснении, зуде, язвочках, отеках в интимной зоне следует обратиться к дерматологу и гинекологу. Эти проявления могут быть следствием различных заболеваний, но только врач может поставить верный диагноз.

Конечно, «прыщи» - это собирательное бытовое название различных типов образований. Что может быть похоже на «прыщи» и из-за чего они появляются?

Аванесян Нарине, акушер-гинеколог рассказала Cosmo самые частые причины такого явления.

Диабет. При высоком уровне глюкозы в крови в складках в паховой области могут возникнуть «пузырьки». В сочетании с зудом это приводит к микротрещинам, что может вызвать инфекцию и прыщи.

Бартолинит. Воспаление железы преддверия влагалища возникает из-за проникновения микроорганизмов в выводной проток. В результате воспаления проток закупоривается, секрет сгущается, застаивается, и малая половая губа отекает. Заболевание сопровождается сильной болью, поднимается температура. Если консервативная терапия неэффективна, то прибегают к хирургическому лечению.

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Кандидоз (молочница). При этой грибковой инфекции могут появиться красные прыщи с белым налетом вместе с другими симптомами — зудом, жжением в области наружных половых органов.

Папилломатоз. Хроническое вирусное заболевание, при котором на коже и слизистых появляются папилломы — доброкачественные образования с плотной структурой и остроконечной верхушкой. Наличие папиллом на коже промежности может сопровождаться зудом.

Авитаминоз. Дефицит витаминов A, B, C, E приводит к сухости кожи и шелушению. В результате также могут возникнуть воспалительные элементы.

Генитальный герпес. Проявляется прозрачными пузырьками с мутным наполнением на наружных половых органах, которые вызывают боль и зуд.

И немного зоологии.

Гельминтоз. Эта паразитарная инфекция сопровождается зудом в перианальной области, покраснением кожи. Паразитические черви — гельминты — могут поражать любые ткани и органы. Человек обычно заражается через воду или пищу.

Лобковый педикулез. Иными словами — лобковые вши. Это тоже паразитарное заболевание, симптомы — зуд, пятна, сыпь на лобке, в этом случае прыщики маленькие и белые. Но спокойствие! Вши находятся на грани вымирания.

Что еще вызывает появление прыщей в интимной зоне?

Причиной появления прыщей могут быть не только заболевания, но и обычное несоблюдение гигиены, поскольку кожа в интимной зоне очень нежная. Она содержит большое количество сальных и потовых желез, волосяных фолликулов и может среагировать на следующие раздражители:

несоблюдение гигиены. Перед подмыванием необходимо вымыть руки, а кожу промокать (не протирать!) индивидуальным мягким полотенцем.

тесная одежда. Трение приводит к микротрещинам на коже, через которые проникают микроорганизмы и вызывают прыщи.

удаление волос. Любой вид эпиляции — лазером, восковыми полосками, механическими эпиляторами, электроэпиляция, бритье — может вызвать микротрещины и врастание волос, из-за чего появляются прыщи.

аллергическая реакция. Синтетическое белье, гигиенические прокладки, влажные салфетки, презервативы, лубриканты, кремы могут вызвать покраснение и прыщи из-за индивидуальной непереносимости.

Зуд в области промежности, вызванный различными агентами, приводит к микротравмам и инфекции, поэтому прислушивайтесь к своим ощущениям и при дискомфорте в интимной зоне обязательно обратитесь к врачу.