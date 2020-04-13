Названы профессии, которые вредят мужской потенции

Самыми опасными профессиями посчитали те, где мужчина должен просиживать целый день в офисе.

Ученые из университета Манчестера определили, какая работа наиболее опасна для мужской потенции.

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Несколько лет они изучали влияние различных профессий на мужчин и смогли назвать самые опасные из них, передает medikforum. Как это не странно, но самыми опасными профессиями посчитали те, где мужчина должен просиживать целый день в офисе. Исследователи считают, что "офисная жизнь" содержит конкуренцию (не всегда здоровую), большое количество адреналина, неуверенность в завтрашнем дне и постоянные конфликты с начальством. Также вред наносится и физическому здоровью. Мужчине приходится проводить сидя по 8-10 часов в сутки, постоянно смотреть в монитор и употреблять фастфуд "на лету".

Все это приводит к тому, что в офисе мужчины теряют свое репродуктивное здоровье и зарабатываютпсихологические отклонения.