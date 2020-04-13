Ученые узнали, почему женщины не хотят заниматься сексом

Примечательно, что у мужчин и женщин были одинаковые причины для снижения интереса к половым отношениям.

Исследователи из университетов в Глазго и Саутгемптоне в Великобритании нашли причины, по которым женщины чаще мужчин оказываются не заинтересованы в сексе.

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Ученые провели эксперимент с участием 6669 женщин и 4839 мужчин. У них узнали, как часто они наблюдают длительные периоды низкого интереса к сексу (более трех месяцев). Оказалось, что это наблюдали у себя 33% женщин за последний год. Среди мужчин этот показатель оказался более чем в два раза меньше - 15%.

Примечательно, что у мужчин и женщин были одинаковые причины для снижения интереса к половым отношениям: сексуальное принуждение, депрессия, инфекционные заболевания и возрастные изменения, сообщает medikforum.

Также у женщин оказались свои индивидуальные особенности, которые снижали их интерес к сексу. Это наличие маленьких детей, беременность и разный уровень сексуальной активности у партнеров.