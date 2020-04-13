Комаровский призвал украинцев во время карантина заниматься сексом и меньше выходить на улицу (видео)
Известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский призвал влюблённых заниматься сексом и меньше выходить на улицу.
Об этом он рассказал в своём видеоблоге на Youtube.
Именно так украинцы смогут придерживаться режима самоизоляции и не заражаться коронавирусом.
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«Рассмотрим две ситуации. Вот есть две пары. Одна пара шастает по супермаркетам, а вторая дома спокойно занимается сексом. Для какой из двух пар риск подхватить коронавирус выше? Понятно, что для тех, кто занимается глупостями. Ходит по супермаркетам. Делайте правильные выводы«, – отметил Комаровский.
Ранее Комаровский отметил, что самое опасное, что могут сделать люди во время карантина, — это исключить из своей жизни физические нагрузки. Он призвал всех заниматься гимнастикой и почаще - сексом.
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