Пандемия COVID-19 привела к всплеску интереса к БДСМ
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 привела к всплеску интереса к БДСМ.
Об этом The Daily Beast сообщила популярная доминатрикс с псевдонимом госпожа Ева, живущая на Бали и имеющая клиентов по всему миру.
Женщина утверждает, что после введения карантина по всему миру она заметила приток новых пользователей на своем сайте.
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«Первая волна была в январе, когда карантин объявили в Китае. Вторая, еще больше, началась, когда стали закрываться крупные города в США», - поделилась женщина.
По ее словам, во время пандемии у ее клиентов повысился интерес к ролевым играм, в которых доминатрикс играет роль матери, а они - беспомощных детей.
«После начала карантинов и самоизоляции я вижу чуть более высокую потребность во внимании и утешении, а также в чувстве защищенности, которое они дают», - рассказала Ева.
Также она рассказала, что в связи с карантинными мерами общение с клиентами происходит исключительно по видеосвязи.
«Не думаю, что наши отношения особенно изменились. Возможно, чуть больше неопределенности, но я остаюсь лидером, а они - по-прежнему на моем попечении», - заметила она.
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