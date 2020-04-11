Hot & fast: 6 вариантов для незабываемого быстрого секса (18+)

Карантин для некоторых семей может стать большим ограничением в интимной жизни. Ведь все родные сидят дома и вполне вероятно заметят ваше с партнером долгое отсутствие.

Жгучее желание настигло тебя в не совсем подходящем месте? Или ребенок всего на пять минут отвлекся на мультики? Ограничение во времени - не повод отказаться от удовольствия.

Вот несколько вариантов, как сделать ЭТО быстро.

У стены

Очень удобная поза, если девушка одета в юбку или платье - с джинсами будет немного сложно развести ноги, пишет Единственная. Главное, чтобы у тебя было за что крепко держаться, чтобы не упасть. Упрись в стену или возьмись за стол руками. Партнер располагается сзади и все происходит как в позе «собачки». Изменяя свой угол наклона, ты можешь изменять ваши ощущения.

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Сидя на коленях

По статистике оральный секс заканчивается быстрее обычного, причем как у мужчин, так и у женщин. Поэтому один из вас может комфортно сесть на стул, а партнер совершает оральные ласки, сидя рядом на коленях. Не оставайся в стороне, а давай знать, что и как тебе больше нравится в этом процессе, помогая пальцами.

Объятия стоя

А ты знаешь, что когда женщина в вертикальном положении, легче стимулировать ее точку G, которая находится на передней стенке влагалища? Значит, оргазм не заставит себя долго ждать. Просто закинь ему на бедро свою ногу, как в танго, а он пусть прижимает тебя к себе за талию. Удобнее и безопаснее все же это делать, если ты упрешься в что-то надежное (например, стену) спиной.

На столе

Стоя заниматься сексом может быть сложновато и неудобно, особенно если у вас большая разница роста. Выручит вас любой стол - он может посадить тебя на него или же перевернуть и, наклонив, положить попой вверх, выберите, как вам нравится больше и продолжайте.

На стуле

Только убедитесь, что стул достаточно крепкий, чтобы выдержать вашу страсть. Усади партнера, а сама садись сверху, спиной к нему.

Лежа

Если все-таки есть возможность перейти в горизонтальное положение, есть техники, которые тоже помогают очень быстро достичь финиша. Например, лежа на спине, согни ноги в коленях и упрись стопами в кровать. Ты или твой партнер стимулируй клитор, приподнимай бедра от кровати наверх во время акта - ощущения у вас обоих будут быстрыми и очень яркими.

И напоследок - несколько деталей, которые могут улучшить быстрый секс: