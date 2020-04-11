Hot & fast: 6 вариантов для незабываемого быстрого секса (18+)
Жгучее желание настигло тебя в не совсем подходящем месте? Или ребенок всего на пять минут отвлекся на мультики? Ограничение во времени - не повод отказаться от удовольствия.
Вот несколько вариантов, как сделать ЭТО быстро.
У стены
Очень удобная поза, если девушка одета в юбку или платье - с джинсами будет немного сложно развести ноги, пишет Единственная. Главное, чтобы у тебя было за что крепко держаться, чтобы не упасть. Упрись в стену или возьмись за стол руками. Партнер располагается сзади и все происходит как в позе «собачки». Изменяя свой угол наклона, ты можешь изменять ваши ощущения.
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Сидя на коленях
По статистике оральный секс заканчивается быстрее обычного, причем как у мужчин, так и у женщин. Поэтому один из вас может комфортно сесть на стул, а партнер совершает оральные ласки, сидя рядом на коленях. Не оставайся в стороне, а давай знать, что и как тебе больше нравится в этом процессе, помогая пальцами.
Объятия стоя
А ты знаешь, что когда женщина в вертикальном положении, легче стимулировать ее точку G, которая находится на передней стенке влагалища? Значит, оргазм не заставит себя долго ждать. Просто закинь ему на бедро свою ногу, как в танго, а он пусть прижимает тебя к себе за талию. Удобнее и безопаснее все же это делать, если ты упрешься в что-то надежное (например, стену) спиной.
На столе
Стоя заниматься сексом может быть сложновато и неудобно, особенно если у вас большая разница роста. Выручит вас любой стол - он может посадить тебя на него или же перевернуть и, наклонив, положить попой вверх, выберите, как вам нравится больше и продолжайте.
На стуле
Только убедитесь, что стул достаточно крепкий, чтобы выдержать вашу страсть. Усади партнера, а сама садись сверху, спиной к нему.
Лежа
Если все-таки есть возможность перейти в горизонтальное положение, есть техники, которые тоже помогают очень быстро достичь финиша. Например, лежа на спине, согни ноги в коленях и упрись стопами в кровать. Ты или твой партнер стимулируй клитор, приподнимай бедра от кровати наверх во время акта - ощущения у вас обоих будут быстрыми и очень яркими.
И напоследок - несколько деталей, которые могут улучшить быстрый секс:
- Для быстрого секса тоже нужна подготовка - твое поведение за несколько минут «до» должно быть заманчивым и многообещающим (что не значит вульгарным). В этом вопросе настрой решает все.
- Попробуй возбуждающий лубрикант с разогревающим эффектом. Несколько капель на клитор и точку G могут зажечь невероятное пламя даже в миссионерской позе.
- Вариант для предусмотрительных девушек: мини-вибраторы тоже способны значительно ускорить секс и сделать его настоящим взрывом эмоций.
- Для быстрых утех полезно знать самые чувствительные эрогенные зоны партнера и действовать «наверняка». По крайней мере почитай, где они в среднем располагаются.