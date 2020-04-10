Doggy style: раскрываем самые тайные секреты популярной позы для максимального наслаждения (18+)

Откройте для себя тайны "стиля собачки", которые сделают вашу жизнь более страстной и бурной.

Многие даже не подозревают, сколько удобных мест для секса есть в их доме: душ, кухня, лестница, стены... Поза doggy style привлекательная полной свободой движений и яркостью впечатлений. Пары сходят с ума от удовольствия, ведь их любовь под таким углом еще более чувственная и глубокая.

Сегодня мы раскроем все секреты "стиля собачки", которые сделают ваши дни и ночи интереснее и более бурными, пишет ТСН. В мире станет на два опасных вулкана больше, ведь раскаленная лава вот-вот взорвется.

Необычный doggy style

«Женщина на коленях, мужчина сзади». Звучит неприлично... просто! Ведь даже в doggy style можно действовать против правил и изобретать новые, «коронные» элементы. Попробуй вот какой вариант: женщина на коленях, голова на полу, а ягодицы подняты.

Мужчина контролирует процесс и это еще больше его заводит, а партнерша, благодаря движению бедрами, усиливает приятные ощущения. Все эрогенные зоны женщины полностью под властью любимого. И он прекрасно знает, от чего она взлетит выше неба!

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Не менее выигрышная вариация – ненасытная близость на кровати. Это похоже на обычную «собачку», но есть одна особенность: женщина ложится и подкладывает под бедра подушку. Так мужчине, который традиционно сверху, будет удобнее проникать и ласкать любимую. «Кошечка» останется довольна, а ее лев еще долго будет «мурлыкать», какая она умелая и прекрасная.

Время экспериментов

Если ты хочешь вызвать у любимого «убийственную» дозу тестостерона – танцуй стриптиз. Медленные, но уверенные движения бедрами, импровизированный тверк и соблазнительные изгибы тела затмят мужской ум. Подразни его, прижимайся и голубь, шепчи на ухо, что ты завелась. Позволь ему прикасаться к тебе, но не больше. Теперь он в твоем плену – сдерживаться невозможно. А это значит, что самое интересное впереди.

Займитесь сексом перед зеркалом. Вы же любите жаркие сцены из фильмов? И, очевидно, они изрядно вас разжигают. Так зачем стесняться, выключать свет и смущаться?

Пусть одежда летит в разные стороны, градус нарушения ощущают все соседи, а зеркало подталкивает делать это красиво. Возможно, в какой-то момент ты поймаешь себя на мысли, что процесс похож на игру. Ну и пусть – играй! Главное, чтобы нравилось, язык тела была искренней, а долгожданная дрожь наступила не от холода.

Углубимся в детали...

Следующий день после неудержимых «путешествий» и экспериментов: от воспоминаний сердце ускоряет ритм, мозг генерирует новые удивительные идеи, а колени красноречиво рассказывают о вчерашних приключениях.

Если doggy style не застал тебя врасплох, позаботься о комфорте. Подложи под колени подушку или другую мягкую вещь, что снизит вероятность повреждений. Впрочем, если все произошло внезапно – мои поздравления. Уверена – было незабываемо.

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Растягивайте сладкий миг, ведь в этой позе ваше «извержение» наступит гораздо быстрее. Отвлекайтесь, меняйте положение тела и темп, дарите друг другу поцелуи. Чередуйте позы, пробуйте новые и возвращайтесь к любимой.

Мужчины обожают играть женским волосами и бить их по ягодицам, однако во взрослых играх могут увлечься «наказаниями». В таком случае от перевозбуждения спасет стоп-слово. Придумайте вместе что-нибудь интересное, но не спешите его применять. Может, тебе наоборот понравится?

Ведь, как говорят, в тихом омуте черти водятся, а скромные девушки разжигают страсть и показывают, кто здесь королева.