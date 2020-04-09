Если у твоего парня слишком "большой мальчик": 6 советов для комфортного секса (18+)

В жизни бывают разные ситуации: одним девушкам нравится «крупная рыбка», для других секс с партнером, у которого большой пенис, болезненный и неудобный.

Исследование показало, что 2,6% женщин разорвали отношения с партнером из-за того, что его член был слишком велик для них.

Это, конечно, крайности, и расставание, скорее всего, происходит не из-за того, что у кого-то слишком большой член, а из-за того, что не налажена коммуникация в паре. Или потому, что личное удовольствие мужчина оценивает выше, чем удовлетворенность и комфорт партнерши, пишет Cosmo.

Вот несколько советов, как найти выход из этой пикантной ситуации.

Работайте языками

Не в смысле орального секса (мы о нем еще поговорим), а в смысле диалогов. Не молчи! Если тебе больно, тесно или некомфортно, обязательно скажи об этом своему любовнику. Смысл секса в том, чтобы двум или более его участникам было хорошо. Сам секс создан для того, чтобы всем было хорошо. Если одному из участников процесса что-то не нравится, это повод остановить процесс.

Если вы практикуете вагинальный секс, точно обговори, чего делать не нужно: совершать резкие толчки, ускоряться, насаживать тебя, держа за бедра, или пытаться войти в анальное отверстие… Ничего из того, что может вызвать болезненные ощущения.

Очень важно, чтобы твой партнер стремился к диалогу и действительно хотел, чтобы тебе было приятно. Если тебе кажется, что он недостаточно серьезно воспринимает твои слова, или ты опасаешься, что он может выкинуть что-нибудь неожиданное, когда ему покажется, что ты «разогрета», лучше не заниматься с таким человеком сексом.

Длинная прелюдия

Быстрый и спонтанный секс, если у него большой член, не ваша история. Ласкайте друг друга не менее 20−30 минут, прежде чем приступить к проникающему сексу, если вы в нем заинтересованы. К слову, перед самим сексом можно использовать игрушки разного размера: от стандартного до крупного.

Это легко вписать в эротический сценарий так, чтобы заводило обоих. Много поцелуев, куннилингус, массажное масло, неторопливая мягкая музыка…

Используйте дополнительную смазку

Ее часто используют и пары, где нет проблем с размером, но есть, например, трудности с возбуждением и естественной лубрикацией. Смазка облегчит скольжение, и ты сможешь избежать риска натертостей при вагинальном сексе. Предпочтение отдавай смазке на водной основе, которая не повредит ни презерватив, ни игрушку, если вы ее используете.

Самое главное — не пользуйтесь смазкой с анестезирующим эффектом.

Выберите позу

Здесь нет каких-то рекомендаций, которые подходят всем. Чисто физиологический совет: когда ты сдвигаешь ноги, длина проникновения уменьшается, твое влагалище как бы немного выталкивает член. Некоторым парам нравится поза наездницы, потому что в ней женщина сама может контролировать глубину проникновения и, например, садиться на одну только головку члена.

Но тут есть нюанс: одно неловкое движение бедрами — и ты можешь оказаться насаженной на его член на всю длину. С точки зрения устойчивости — это не самое удачное решение.

Выбирайте позы, в которых женщина сможет сама прервать половой акт. Догги-стайл может быть слишком глубокой, кроме того, во время секса в этой позиции мужчины иногда придерживают женщину за бедра, мешая ей самой принимать решение относительно глубины и ритма.

Может подойти поза «ложечек» — она достаточно мягкая, без толчков, а если ты сведешь ноги, он проникнет в тебя совсем неглубоко.

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…и его тоже смажь

Если тебе достаточно комфортно заниматься с ним проникающим сексом, но хочется, чтобы всё происходило побыстрее, ты можешь использовать специальные разогревающие лубриканты, благодаря которым он кончит скорее. Елена Галецкая, автор Instagram-аккаунта «Секс наизнанку», рекомендует использовать крем для улучшения мужской эрекции.

А для орального секса можно использовать возбуждающий гель для губ.

Откажитесь от проникающего секса

Да, ты слышала: секс бывает не только вида член-во-влагалище. Руки и язык даны нам неслучайно. В общем, если, что бы вы ни делали, удовольствия не случается, это повод отказаться от традиционного вагинального секса.

Во‑первых, чтобы оргазм получила ты, твой партнер может использовать игрушки, язык и пальцы.

Во‑вторых, чтобы оргазма достиг он, ты можешь использовать игрушки, язык и пальцы.

Главное — не зацикливаться на одном вагинальном сексе, а искать разнообразие.