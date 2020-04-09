Секс на расстоянии: эксперты назвали 4 способа поддерживать желание вдали друг от друга

Отношения на расстоянии в период карантина стали как никогда актуальны. Миллионы специалистов в сфере взаимоотношений высказывают свои точки зрения по этому поводу. А в это же время множество влюбленных пытаются сохранить свои чувства и не дать сложным обстоятельствам разрушить свой союз.

Сегодня, в условиях пандемии коронавируса, когда нужно придерживаться самоизоляции, реалии таковы, что разлуке подвергается достаточно большой процент пар. Это происходит по разным причинам: у кого-то это особенности профессии, у других - из-за учебы, здоровья.

А сейчас и вовсе мы оказались заложниками ситуации и, возможно, находимся вдали от своих избранников по причине самоизоляции в период карантина, пишет Единственная. Как бы то ни было, но всех этих людей объединяет одно: желание быть вместе, несмотря на трудности и неудобства. Так как быть тем, кто выбрал любовь на расстоянии?

Традиционный секс по телефону

Первое что приходит на ум - секс по телефону. В начале, подобно аперитиву, используй сексуальную переписку. Тот факт, что это всего лишь переписка, должен тебя максимально раскрепостить. Используй побольше грязных словечек и недвусмысленных намеков. И вот возбуждение уже нарастает, подключилась фантазия - можно переходить к более пикантным действиям. Что если ты начнешь высылать ему свои интимные фото? Да так, чтобы это напоминало игру в собирание пазла: шли фото разных частей своего тела, а самую интимную прибереги на конец - как бонус победителю.

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Игра в кукловода

Для более смелых можно поиграть в кукловода. Это куда интереснее, чем обычный секс по телефону. Набрав любимого, предложи ему самому говорить тебе где и как ты будешь себя ласкать. Преимущество этой забавы в том, что вы все больше и больше будете узнавать желания и предпочтения друг друга, затем вы можете поменяться ролями.

Включи веб-камеру

С помощью веб-камеры можно сыграть в «правду или задание 18+». Правила просты, а игра доступна даже на расстоянии: один спрашивает вопрос с обязательной правдой в ответ, другой задает задание и обязательным выполнением - и так чередуясь между собой. Веселое совместно проведенное время вам гарантировано, как и много новой информации о партнере.

Время раздеваться!

Для тех, кто любит игры погорячее, - старая добрая игра на раздевание. Может, немного банально, но ближе к телу, да и кто знает, чем это может закончиться. Мы живем в такое виртуально-прогрессивное время, где возможно все! Самые продвинутые могут скачивать виртуальные игры для взрослых и играть в них совместно. Главное - не злоупотреблять, а то вдруг там вам окажется интересней и приятней со своим избранником, чем в реальности.

Любите, цените друг друга, оказывайте знаки внимания и заботу, особенно на расстоянии. Ведь каждый из нас нуждается в этом. И помните, километры – лучшие афродизиаки.