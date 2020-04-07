Дефицит презервативов и коронавирусная эротика: как пандемия повлияла на секс

Пандемия коронавируса повлияла на все сферы жизни человека, в том числе и на сексуальную.

Мир перевернулся с ног на голову: миллионы людей оказались заперты в своих квартирах на карантине из-за пандемии коронавируса, со своими страхами, опасениями и желаниями - а куда же без них. Эпидемия повлияла на все сферы, в том числе на сексуальную.

Эксперты рассказали, что изменилось и к чему это может привести, пишет Cosmo.ru.

Коронавирусное порно

Мы не сторонники порно, поэтому это просто любопытная информация — да, на том самом известном сайте, где все смотрят фильмы для взрослых, уже можно внести в поисковую строку слово «коронавирус» и получить около трехсот результатов.

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В одних роликах главными героями стали люди в желтых защитных костюмах, которых занимаются сексом, не снимая их. А еще там можно полюбоваться на видео «очень рискованный секс на улице во время карантина!» Вот так меняется представление о кино буквально за считанные недели. Еще героями некоторых видео стали работники Центра по контролю за заболеваемостью (CDC), которые исследуют пустынный Ухань или ходят по заброшенному медицинскому учреждению, а затем сталкиваются с какой-нибудь медсестрой и вступают в запрещенную связь.

Секс-шопы: всё сложно

Тут правда всё неоднозначно. Кажется, что люди, оставшись наедине друг с другом, возьмутся скупать секс-игрушки и приступят к экспериментам, на которые долго не решались. Не тут-то было.

«Последнее время друзья и знакомые, которые знают, что у нас секс-шоп, часто говорят: ну в вашей-то сфере продажи, наверное, поперли, — рассказывает Катя, владелица онлайн-секс-шопа. — Логика людей проста: все сели на карантин, заняться нечем, следовательно, есть время мастурбировать, тем более от вибратора коронавирусом не заразишься. На самом деле всё не так радужно. У нас была очень просадочная неделя в марте, когда активно начала распространяться информация о COVID-19, количество заказов упало в 5−7 раз. Было тревожно, но мы понимали, что не у нас одних такая ситуация — поставщики и другие магазины тоже жаловались на спад. Последнюю неделю ситуация восстанавливается, но заказов всё равно меньше, чем мы привыкли. Из-за обвала валюты поставщики поднимают цены, а значит, придется поднять цены и нам, а зарплата у наших покупателей вряд ли вырастет».

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«Тут дело не столько в самоизоляции, сколько в сопровождающем ее финансовом кризисе, — рассказывает секс-блогер Елена Галецкая. — Многие лишились финансовой стабильности: кого-то насильно отправили в отпуск, кто-то работает на фрилансе, и он остался без заработков… У людей сильно упали доходы, и в этих условиях они предпочитают отказаться от роскоши. Секс-шопы сейчас не работают оффлайн, то есть притока новых клиентов, те, кто раньше не пробовал секс-игрушки, сейчас не начнут, потому что у них нет возможности потрогать ее».

Как ни странно, при этом известный шведский бренд Lelo утверждает, что рост продаж их игрушек за последний месяц около 40%.

Глобальная нехватка презервативов

Вот еще одно неожиданное последствие эпидемии — потенциальная нехватка барьерных средств контрацепции. По утверждению The Guardian, дефицит надвигается из-за того, что в результате коронавируса крупнейший в мире производитель презервативов — компания Karex Bhd, чье производство находится в Малайзии, — остановил работу. Они делают каждый пятый презерватив в мире.

Сейчас уже есть нехватка 100 млн презервативов, которые продаются во всем мире брендами типа Durex и поставляются в государственные системы здравоохранения, например NHS, или распределяются программами помощи, такими как Фонд народонаселения ООН.