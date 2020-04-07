Эксперты рассказали, как отсутствие секса влияет на организм

Недостаток секса негативно влияет на здоровье и самочувствии как женщины, так и мужчины.

Секс приносит не только много позитивных эмоций, но и пользу для здоровья. Он снижает уровень кортизола (гормона стресса), приводит в норму давление и улучшает производительность.

Недостаток секса негативно влияет на здоровье и самочувствие человека, пишет 24 канал со ссылкой на men's life.

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Какие симптомы возникают при недостатке секса

Ухудшается состояние иммунной системы

Некоторые эксперты утверждают, что у людей, которые не занимаются сексом, ухудшается состояние иммунной системы – они чаще и дольше болеют, их не обходят стороной сезонные эпидемии.

У людей с насыщенной половой жизнью иммунитет лучший на 33% чем у тех, у кого секс отсутствует.

Растет уровень стресса

Секс способствует выработке серотонина (гормона счастья). Когда с интимной жизнью дела обстоят плохо, количество гормона счастья снижается, а уровень гормона стресса возрастает. В результате человек становится подверженным к стрессовым ситуациям и болезненно на них реагирует.

Исследования показали, что после секса люди быстрее и легче справляются со стрессовыми ситуациями.

Появляются проблемы с возбуждением

Когда секс случается редко и нерегулярно, у мужчин появляются проблемы с эрекцией – или будет отсутствовать в нужный момент, или же заблаговременно может произойти.

Повышается вероятность онкологических процессов в простате

Представители науки из Америки в области урологии считают, что длительное отсутствие секса повышает вероятность появления злокачественных образований в простате.

У женщин ослабевают стенки влагалища и возникают гинекологические болезни

Из-за длительного отсутствия секса в области таза может застаиваться кровь. Это грозит появлением неприятных гинекологических заболеваний – фибромы, кисты, аднексит.

Гормональный дисбаланс

Дисбаланс гормонов грозит как мужчинам, так и женщинам. У мужчин появляются кожные высыпания, проявления агрессии и навязчивый синдром. У женщин начинает меньше вырабатываться коллагена, как результат – наступает преждевременное старение организма.

К тому же, отсутствие секса провоцирует "заедать" неудовлетворенные сексуальные желания, тем самым повышая риск увеличения веса. Также возникает бессонница и появляется склонность к употреблению спиртного.

Как отсутствие секса влияет на психологическое состояние

Ухудшается самооценка

Без секса люди начинают чувствовать себя менее привлекательными для себя и других. Нередко пропадает уверенность в себе.

Может возникнуть отвращение к сексу

Установки в обществе или семье, которые заставляют людей подавлять сексуальные желания, могут негативно сказаться на развитии сексуальной идентичности, создав стойкое отвращение к сексу.

Ухудшается половое влечение

Длительное воздержание от секса приводит к снижению либидо. Мозг думает, что если секса нет, то и не нужно мучить тело желаниями, если их нельзя удовлетворить.

Можно разрушить отношения

Если вы стримуєтеся от секса за нерешенные проблемы в отношениях, ваша близость может постепенно сойти на нет. Чувства удержать труднее, если в них не будет нежности и интимности.