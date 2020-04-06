Коронавирус и секс: эксперты ответили на самые распространенные вопросы касательно интима во время пандемии

Можно ли заразиться коронавирусом во время секса? Возможно, вы думали об этом, но стеснялись спросить.

Чтобы отделить факты от мифов, журналисты задали самые распространенные вопросы экспертам здравоохранения.

Как пишет ВВС-Украина, Алекс Джордж - врач скорой помощи и бывший участник реалити-шоу "Остров любви". Аликс Фокс - секс-журналистка.

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Безопасно ли заниматься сексом во время вспышки коронавируса?

Д-р Алекс Джордж: "Если вы находитесь в отношениях ... живете с этим человеком, то это не должно повлиять на вашу ситуацию. Однако если у кого-то из вас есть коронавирусные симптомы, вам следует придерживаться социальной дистанции и изолироваться даже в своем доме. В идеальном мире все должны быть на расстоянии двух метров друг от друга - даже в собственном доме. Но мы понимаем, что это малореально".

Аликс Фокс: "Также важно не предполагать, что если у вас легкие симптомы коронавируса, то так же будет и у вашего партнера. Итак, если у вас есть какие-либо симптомы, то старайтесь держаться подальше от любимого".

Как быть с сексом с новыми людьми?

Д-р Алекс: "Я, конечно, не советовал бы иметь сейчас новых сексуальных партнеров, потому что таким образом может передаваться вирус".

Аликс Фокс: "Не забывайте также, что некоторые люди, которые являются носителями вируса, не будут иметь никаких симптомов. Поэтому даже если вы чувствуете себя абсолютно хорошо ... вы все равно можете кого-то заразить, а они могут передать его другим людям через тесный контакт и поцелуи".

Я поцеловал нового знакомого, у которого вскоре появились симптомы болезни. Что мне делать?

Д-р Алекс: "Если вы поцеловались или контактировали с тем, кто, по вашему мнению, заболел на коронавирус, обязательно самоизолируйтесь. Следите за своими симптомами. Если у вас они появятся, будьте особенно осторожны".

Аликс Фокс: "Мы должны быть ответственными в отношениях. Если у вас появились симптомы и вы знаете, что в последнее время с кем-то целовались, вы можете им об этом сказать. И даже если вы кого-то поцеловали и у них появились симптомы, а у вас их нет, вам также следует самоизолироваться.

Мы с партнером не пользовались презервативами до коронавируса - стоит ли начинать сейчас?

Аликс Фокс: "Ответ зависит от того, почему вы не использовали презервативы. Если вы не пользовались ими, ибо оба проверились на ИППП или находитесь в гетеросексуальных отношениях до менопаузы и используете другой вид контрацепции для предотвращения незапланированной беременности, то все в порядке. Но если вы не использовали презервативы, потому что полагались на что-то вроде прерванного полового акта - либо рисковали заразиться ИППП - тогда еще важнее сейчас начать их использовать".

Могу ли я заразиться коронавирусом, касаясь чужого влагалища или пениса?

Д-р Алекс: "Если вы собираетесь прикасаться к гениталиям друг друга, вполне вероятно, что вы во время этого также можете целоваться - а мы знаем, что вирус передается через слюну. По сути, любая возможность передачи коронавирус - изо рта на руки, на гениталии, до чужого носа или рта - увеличивает риски. Мы хотим их сократить до абсолютного минимума. Следовательно, никаких контактов с партнером, с которым вы не живете вместе".

Как мне поддерживать отношения в такое время? Я не хочу быть одиноким.

Аликс Фокс: "Вся эта пандемия побуждает многих людей переосмыслить, что такое хорошая сексуальная жизни и как ее поддерживать. Я слышала, что люди пишут друг другу эротические истории, а те кто встречаются, но находятся на карантине в разных местах, находят позитив во времени и расстоянии. Очень много людей стали проявлять творчество. Если вы немного пофантазуєте, то найдете множество способов, как можно сексуально провести время, даже не будучи рядом.

Сейчас важно также помнить о том, что кое-кто может обнаружить, что у них с партнером разные либидо. Вы можете оказаться в ситуации, когда вы ходили на свидание только раз в неделю, а теперь вдруг живете под одной крышей. Возможно, вы увидите, что хотите заниматься сексом, когда ваш партнер этого не хочет, или наоборот. Важно говорить об этом с уважением и пониманием. Совместная жизнь не означает, что вы имеете право на секс, когда захотите. И для всех, кто оказался в ситуации, когда им нехорошо вместе с партнером, потому что они чувствуют, что их принуждают к сексу, есть доступные линии доверия".

Имею ли я больший риск заразиться коронавирусом, если у меня есть ВИЧ?

Аликс Фокс: "Д-р Майкл Брэйди по организации Terrence Higgins Trust дал несколько действительно замечательных советов относительно этого. Если вы уже принимаете терапию для борьбы с ВИЧ, у вас хороший показатель CD4 (количество лейкоцитов для борьбы с инфекцией) и неопределенную вирусную нагрузку (количество ВИЧ в крови), тогда вашу иммунную систему не считают ослабленной.

Это означает, что вы не имеете дополнительных рисков заразиться коронавирусом. Итак, если вы ВИЧ-позитивны, просто продолжайте принимать лекарства. Убедитесь, что вы придерживаетесь тех же правил, что и остальные - например, в отношении самоизоляции".

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