Карантин с пользой: 8 интересных секс-поз для самоизоляции (фото 18+)

Карантин самое время попробовать то, на что давно не решались.

Сейчас весь мир находиться на карантине. Почему бы не воспользоваться самоизоляцией для того, чтобы лучше узнать друг друга и попробовать то, до чего раньше не доходили… руки... или другие части тела.

Для этой позы тебе нужно лечь на самый край кровати и прижать колени к животу. Эта поза удобная, если у вас высокая кровать или есть диван или кушетка, которые подойдут по росту. Партнер входит сзади. Если ты понимаешь, что твоя мебель конкретно для этой позы не подходит, он может встать на колени и немного взять твой вес на себя, пишет Cosmopolitan.

Еще одна «угловая» поза с очень интересной раскладкой. Подойдет, если у тебя хорошая растяжка. Эта позиция довольно глубокая, так что если у твоего партнера не на 100% твердая эрекция или небольшой член (а ты предпочитаешь побольше) — смело пробуйте. А еще видеть свою ногу у него на плече очень возбуждающе.

Вместо стандартной позы наездницы попробуй эту вариацию — разведи пошире колени, а баланс держи за счет пяток и носков. Эта позиция лучше воздействует на зону G, а еще, если ты любишь и практикуешь анальный секс, то в ней ты раскрыта, и член войдет легко и без усилий (если хорошо смазан, конечно). Помни, что опускаться на член нужно очень медленно, можешь придерживаться за его бедра, чтобы не потерять равновесие.

Да, мы серьезно. Поза «тачки» тебе может быть знакома еще со школьных эстафет, когда в таком положении нужно было добежать до финиша, развернуться и устремиться обратно.

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Тут можно не бежать. Ты стоишь на руках, а партнер, придерживая тебя за бедра, медленно погружает в тебя свой член. Долго в такой позе не простоять, да и на «ха-ха» будет пробивать, но зато это что-то новенькое, чего раньше вы точно не пробовали.

Если твой партнер привык доминировать в сексе, а тебе хочется попробовать что-нибудь другое, можете испытать, как вы будете себя чувствовать, если поменяетесь ролями. Сядь на него сверху и удерживай его руки над головой. Так вы сможете смотреть друг другу в глаза, что добавит интимности вашей связи.

Это почти классическая тантрическая поза — очень глубокая, очень личная. Один из партнеров сидит в позе лотоса или полулотоса, а другой оборачивает его ногами. Ступнями можно поглаживать ягодицы партнера. Если вы будете смотреть друг другу в глаза, сможете синхронизировать движения, но, если вас это отвлекает, можете просто целоваться или ласкать друг друга.

Поза «ножницы» обычно считается позой для лесбийского секса, но, как видишь, и для гетеросексуальной пары она тоже может подойти, если ее приспособить. Она удобная, довольно простая (когда в нее залезешь), и бедро партнера активно стимулирует клитор, так что без наружных ласк ты не останешься.

Это твоя любимая поза на коленках с одним крошечным изменением — действие происходит перед зеркалом. И ты сможешь видеть, как колышется твоя грудь, какое удовольствие появляется у тебя на лице, так и партнера. Поверь, такое простое дополнение может здорово разнообразить ваш секс.

Рисунки: Jill Hamilton, Lucy Macaroni