В Перу из-за коронавируса запретили мужчинам и женщинам появляться на улице в один день
В Перу усиливают ограничения для борьбы с коронавирусом. Так, мужчинам и женщинами запретили выходить на улицу в один день.
Об этом сообщает Громадське со ссылкой на BBC.
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Мужчинам разрешили выходить из дома в понедельник, среду и пятницу, женщинам — во вторник, четверг и субботу. В воскресенье всем запретили выходить на улицу.
В воскресенье не будут работать банки, супермаркеты, аптеки, рынки и другие магазины.
Президент страны Мартин Вискарра заявил, что предыдущие ограничения тоже были результативными, но не настолько, как ожидалось.
В Перу зафиксировали 1 414 случаи инфицирования коронавирусом, среди них 55 — летальные. В то же время 537 пациентам удалось выздороветь.
Как сообщал УНИАН, в Панаме из-за карантина женщины и мужчины так же должны выходить на улицу отдельно в разные дни.
По последним данным, с начала эпидемии коронавирус в мире уже заразились 1 млн 15 тысяч 877 человек. Из них 212 992 человека успешно выздоровели, а 53 218 пациентов умерли.
По последним официальным данным Минздрава, в Украине 942 человека заразились коронавирусом. Среди инфицированных 23 человека умерли, а 19 пациентов выздоровели.
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