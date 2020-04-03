В Перу из-за коронавируса запретили мужчинам и женщинам появляться на улице в один день

В воскресенье всем запретили выходить на улицу.

В Перу усиливают ограничения для борьбы с коронавирусом. Так, мужчинам и женщинами запретили выходить на улицу в один день.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на BBC.

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Мужчинам разрешили выходить из дома в понедельник, среду и пятницу, женщинам — во вторник, четверг и субботу. В воскресенье всем запретили выходить на улицу.

В воскресенье не будут работать банки, супермаркеты, аптеки, рынки и другие магазины.

Президент страны Мартин Вискарра заявил, что предыдущие ограничения тоже были результативными, но не настолько, как ожидалось.

В Перу зафиксировали 1 414 случаи инфицирования коронавирусом, среди них 55 — летальные. В то же время 537 пациентам удалось выздороветь.

Как сообщал УНИАН, в Панаме из-за карантина женщины и мужчины так же должны выходить на улицу отдельно в разные дни.

По последним данным, с начала эпидемии коронавирус в мире уже заразились 1 млн 15 тысяч 877 человек. Из них 212 992 человека успешно выздоровели, а 53 218 пациентов умерли.

По последним официальным данным Минздрава, в Украине 942 человека заразились коронавирусом. Среди инфицированных 23 человека умерли, а 19 пациентов выздоровели.

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