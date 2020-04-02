Топ-5 настольных секс-игр, которые разнообразят интимную жизнь во время карантина (18+)

Чтобы общение на карантине было интересней и веселее, предлагаем на выбор 5 самых популярных секс-игр 18+.

Карантин застал нас в самый неподходящий период года, когда романтикой, любовью и желанием насыщено все вокруг, загнав нас по домам и ограничив общение до минимума. Ну что ж, во всем можно отыскать позитив, особенно если ты не одинок.

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Не будем следовать китайскому примеру, где после карантина, количество разводов увеличилось в разы, а насладимся общением друг с другом в узком кругу. Ведь в повседневной суете так часто для близкого интимного общения с любимыми не хватает ни времени, ни сил. А чтобы общение было интересней и веселее, предлагаем на выбор 5 самых популярных секс-игр 18+, пишет Единственная.

Сексополия

Игра, в которой выигрывают оба партнера. Отличная игра в качестве прелюдии перед сексом. Она сможет разнообразить и наполнить новыми впечатлениями интимную жизнь многих пар. А для тех, чьи отношения относительно новы, поможет познакомиться гораздо ближе, раскрыв глубину фантазий и желаний партнера.

Эродит

Очень веселая и оригинальная игра с образовательными элементами в области сексологии и физиологии. После нее у каждого появиться много новых знаний интимного характера. Продолжительность игры около часа-двух, а количества игроков - от 4 человек. Суть игры заключается в том, чтобы объяснить участникам своей команды слово тем способом, который выпал на карте. Это могут быть жесты, какие-то действия, мимика или эмоции. Забудь про стыд и закрепощенность - на пути к финишу он тебе не помощник.

Loopy

В основе игры все то же выполнение заданий и ответы на пикантные вопросы. Все задания разделены на 4 группы: «Разговоры», «Ласки», «Прелюдии», «Секс». Есть задания для девушек, есть для парней, а есть и бонусные - с сюрпризами. Игра довольно проста: раскрутить стрелку на вертушке, вытянуть карту, выполнить задание, получить позитивные эмоции. Эта игра поможет увидеть партнерам друг друга с другой стороны.

Кортекс

Битва умов в спальне. Игра для пар, которые считают, что ум - это сексуально. Если ты сапиосексуал, считающая интеллект самой привлекательной чертой - обязательно сыграй в кортекс. Всего в игре 8 видов заданий окрашенных в свой цвет, а победителем окажется человек, собравший по одной фишке каждого цвета. Игра, развивающая скорость мышления, внимательность, память и находчивость.

Правда или дело

В этой игре эротика и откровенность решают все. Ведь здесь присутствуют провокационные вопросы наряду с вызывающими заданиями, а отказаться от выпавшего фанта больше двух раз подряд нельзя - так как рискуешь попасть еще в более щекотливую ситуацию, когда второй игрок придумает тебе штраф на свое усмотрение. В игре придется довериться партнеру и пооткровенничать, ответы должны бить развернутыми.