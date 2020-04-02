Муж страшнее коронавируса: как бороться с домашним насилием во время карантина

В условиях самоизоляции всплеск домашнего насилия неминуем, говорят эксперты. Чаще всего страдают женщины и дети. Будучи запертыми дома с насильником, они становятся наиболее доступными потенциальными жертвами для него.

Период самоизоляции в некоторых странах привел к росту количества случаев домашнего насилия.

Самоизоляция может быть фатальной, говорят эксперты, ведь карантин лишил жертв домашних тиранов возможности уходить из дома – на работу или на учебу. Теперь отвечать на придирки, выслушивать критику, терпеть надругательства и побои придется 24 часа в сутки. О безопасности больше нет и речи, пишут Вести.ua.

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Всплеск домашнего насилия – традиционное осложнение во время чрезвычайных ситуаций. Но важно понимать, что ни Covid-19, ни обязательство сидеть в четырех стенах, ни финансовые проблемы не могут служить оправданиями насильника.

Больше всего пострадают семьи с низким уровнем дохода - те, что находятся на грани выживания. Особенно это касается стран со слаборазвитой системой социальной защиты. Не стоит думать, что "достается" только женщинам, а тираны – только мужчины. Жертвой домашнего может оказаться человек любого возраста и пола, любого положения и вероисповедания. И даже тем, кто живет один, угрожает опасность, в первую очередь, людям зависимым и склонным к суициду.

Когда напоминают о противовирусных мерах и призывают оставаться дома, мало кто акцентирует внимание на проблеме домашнего насилия. Будь в доме хоть тысяча медицинских масок и сотни пузырьков со спиртом, защитится от побоев они не помогут.

Пока в Нацполиции не наблюдали всплеска жалоб на домашнее насилие (с начала года на линию "102" поступило 1175 сообщений, в том числе 161 звонок за период с 10 по 22 марта). Но с учетом опыта других стран правоохранители пошли на опережение и разработали рекомендации для потенциальных жертв.

Рекомендации Нацполиции для жертв домашнего насилия

В группе риска, в том числе, оказались семьи, где кто-то лишился работы и зарплаты, семьи со сложной финансовой или жилищной ситуацией, а также семьи, в которых есть пожилые или нуждающиеся в особой заботе люди.

"Все это, помноженное на психологическое давление в период карантина, может вызвать агрессию и напряжение в семье", - пояснила тогда заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко.

Она обратила внимание на то, что в условиях карантина может быть сложно воспользоваться телефоном, чтобы позвать на помощь. Поэтому нужно побеспокоится о своей жизни и заранее продумать, где можно будет спрятаться от абьюзера, предупредить знакомых и родственников, что может случится беда, не стесняться писать о случившемся в соцсетях, а если есть дети, то поговорить с ними и объяснить, как действовать. Также нужно сфотографировать документы или сделать их копии, собрать "тревожный чемоданчик" и держать их в доступном месте.

Если же конфликт начался, а жертва оказалась с насильником в закрытом пространстве, где могут найтись острые предметы, нужно постараться выйти. Также обязательно нужно снять с шеи украшения.

Соседи тоже могут помочь - свидетелей домашнего насилия призывают обращаться в полицию. Не сидят без дела и сами правоохранители. В Киеве они наведываются в семьи, состоящие на учете, проводят с обидчиками профилактические беседы, а в случае нарушений - выписывают админпротоколы или запретительные предписания, которые помогут жертве избавиться от присутствия насильника в квартире сроком до 10 дней. За это время можно обратиться в суд за ограничительным предписанием – такой документ действует до полугода с возможностью продления и подразумевает, что обидчику запрещено находиться с жертвой в одной квартире, даже если он является ее владельцем, общаться с пострадавшими, а также приближаться к ним на определенное расстояние. В противном случае уголовной ответственности не избежать.

Для многих семей карантин стал испытанием на прочность, а дальше может быть только хуже. Поэтому если столкнулся с домашним насилием или стал его свидетелем, нужно позвонить в полицию по номеру 102, обратиться в правительственный центр по противодействию насилию по телефону 15-47 либо же в столичный по номеру 15-00, или зайти на сайт "Разорви круг".

Что касается приютов для пострадавших от насилия, то кроме Киева, они работают и в других украинских городах. Несмотря на карантин, в механизме направления в приют ничего не изменилось. Однако теперь нужно будет предоставить справку об отсутствии симптомов ОРВИ.

Также действуют: