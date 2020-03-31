Как распознать, что партнер обманывает: психолог назвала пять факторов

Некоторые изменения в поведении партнера могут свидетельствовать о том, что он вас обманывает.

Ирина Кириченко, психолог проекта "Одруження наосліп" на телеканале "1+1" рассказала, как распознать, что партнер обманывает.

Она назвала 5 факторов, которые могут свидетельствовать об обмане:

1. Изменение привычного поведения. При разговоре с вами партнер начинает суетиться, отводить глаза, что-то искать в карманах, не сидит спокойно на одном месте. Внезапная возня свидетельствует о том, что человек нервничает, а это повод задуматься над причинами.

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2. Лучший способ защиты – это нападение. Все мы знаем эту фразу и объяснять ее не стоит.

3. Уход от ответа. Партнер всячески пытается отвлечь ваше внимание, чтобы не отвечать на неудобные для себя вопросы, например, нужно срочно встретить курьера или перезвонить другу.

4. Дикция и манера разговаривать. Если вы задаете вопрос, который для партнера является неожиданным, и он свои ответы не готовил заранее, то это отразится на его языке и манере разговаривать. Язык может стать путаным, появится много слов-паразитов, много пауз между словами, или даже отразиться физиологически – в виде покраснений на лице.

5. Манипуляции. Это могут быть фразы вроде: "Как ты мог/могла так обо мне подумать". Они направлены на то, чтобы вызвать у человека чувство вины и отвлечь от главного.

"Я не сторонник оценок и штампов, ведь каждая ситуация требует индивидуального рассмотрения, но если вы заметили в ваших отношениях один из вышеперечисленных пунктов, то это повод задуматься, все ли у вас хорошо, или, возможно, вам нужен откровенный разговор", - отмечает Кириченко.