Названы способы выглядеть привлекательно в постели

Эксперты подскажут, как придать себе уверенности перед волнительной ночью со своим мужчиной.

Не стоит отказывать партнеру в близости, если вы сами этого хотите, но не можете побороть стеснение.

Эксперты WomanHit дали несколько советов по подготовке, которые снимут лишнюю зажатость и помогут вам раскрыться.

Солнечный "поцелуй"

Ухоженная кожа — обязательный пункт в подготовке к идеальной ночи. Даже если за окном не наблюдается солнца, легкий загар можно получить и другими способами. Большинство мужчин обожают слегка тронутую ультрафиолетом кожу, а все потому, что загар визуально делает нас стройнее и более подтянутыми.

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Пилинг — маст-хэв

Если вы по каким-то причинам против загара, это не значит, что пункт с заботой о коже нужно пропускать. В любом случае ваше тело должно быть гладким, без огрубевших локотков или стоп, а значит вам на помощь придет обычный пилинг, но делать его чаще трех раз в неделю не рекомендуется.

Внимание ко всем частям тела

Зона бикини в процессе подготовки к ночи с любимым партнером требует повышенного внимания с вашей стороны. Слишком большая площадь оволосения, как и полное отсутствие волос, скорее вызовут недоумение мужчины, чем вожделение.

Подбираем белье

Здесь действует одно из главных правил — скрываем недостатки и подчеркиваем достоинства. Не берите белье на размер меньше в надежде визуально скрыть сантиметры — вы сделаете еще хуже. Чтобы почувствовать себя настоящей королевой, ориентируйтесь на собственные ощущения — белье должно радовать ваш глаз, хорошо сидеть и придавать уверенность, а не добавлять волнения из разряда "хоть бы не разошлись швы".

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