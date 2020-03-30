Эксперт рассказал, на какие аспекты сексуальной жизни парам стоит обратить внимание во время карантина

Возможно, в редких случаях вынужденная изоляция кому-то поможет обратить внимание на эксперименты, говорит сексолог.

Сексолог и практикующий коуч Сергей Нижельский рассказал, на что стоит обратить внимание паре в сексе во время карантина из-за коронавируса.

"В целом, рекомендую в сложившейся сложной ситуации поднять вопрос ценности секса в паре. Перестать относиться к нему потребительски", - отметил он в интервью УНИАН.

"У нас ведь в парах как часто происходит? - Мужчина говорит, мол, хочу секса. А женщина обязана участвовать в этом фарсе", - добавил эксперт.

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По словам Нижельского, сейчас, когда мы проводим вместе много времени, стоит обратить внимание на стадию прелюдии, предварительный этап интереса.

"Отмечайте положительные стороны партнера, можно вести переписку волнительного характера (то, что сейчас называют секстингом), используйте возможность невозможности позволить себе что-то другое", - советует сексолог.

Возможно, в редких случаях вынужденная изоляция кому-то поможет обратить внимание на сексуальные эксперименты, добавил он.

"Но не думаю, что повлияет на тех, кто в обычной комфортной жизни не был особо в них заинтересован", - заявил Нижельский.

Полный текст интервью читайте на УНИАН "Сексолог Сергей Нижельский: Карантин дает парам прекрасную возможность понять, что хочет получать в сексе человек, с которым живете, какие действия стоит добавить или исключить"