Сексолог Сергей Нижельский: Карантин дает парам прекрасную возможность понять, что хочет получать в сексе человек, с которым живете, какие действия стоит добавить или исключить

Как часто нежелание заниматься сексом с партнером объясняется стрессом?

Желание заниматься сексом для всех очень индивидуально. На наше желание заниматься или не заниматься сексом влияет много факторов. Стресс, в свою очередь, мы тоже переживаем различно. Если говорить в общем, то стрессовая ситуация на женщин, чаще всего, влияет негативно. Желание заниматься сексом пропадает, поскольку повышается уровень тревожности. На мужчин стрессовые ситуации влияют меньше, а желание заняться сексом чаще мотивировано стремлением снять напряжение.

На какие аспекты сексуальной жизни посоветуете обратить внимание парам в условиях карантина и высокого уровня стресса?

Дело в том, что секс - это не только процесс сексуального взаимодействия и полового акта. У секса есть предварительный этап, который должен сформировать интерес у обоих партнеров. В первую очередь, это важно для женщин. У женщин, в принципе, отсутствие интереса - это заведомо отсутствие желания заниматься сексом, отсутствие оргазма. Поскольку в ситуации вынужденной изоляции партнеры много времени проводят вместе, то могут обратить внимание именно на формирование интереса. Есть прекрасная возможность понять, что хочет получать в сексе человек, с которым живете. Какие действия стоит добавить или исключить из сексуального взаимодействия.

Сейчас удачное время для сексуальных экспериментов?

Все зависит от того, хотят ли люди развиваться и получать удовольствие от сексуальной жизни, или они сфокусированы на установке: «Мы все погибнем». Возможно, в редких случаях вынужденная изоляция кому-то поможет обратить внимание на сексуальные эксперименты. Но не думаю, что повлияет на тех, кто в обычной комфортной жизни не был особо в них заинтересован.

В целом, рекомендую в сложившейся сложной ситуации поднять вопрос ценности секса в паре. Перестать относиться к нему потребительски. У нас ведь в парах как часто происходит? - Мужчина говорит, мол, хочу секса. А женщина обязана участвовать в этом фарсе. Сейчас, когда мы проводим вместе много времени, стоит обратить внимание на стадию прелюдии, предварительный этап интереса, о котором я говорил. Отмечайте положительные стороны партнера, можно вести переписку волнительного характера (то, что сейчас называют секстингом), используйте возможность невозможности позволить себе что-то другое.

Стоит ли на волне эпидемии воздержаться от приглашения в постель третьего или случайных связей?

Конечно, стоит более по-взрослому и с пониманием отнестись к ситуации и не рисковать, коль уже весь мир обратил внимание на вирус. Тем более, в наш век технологий определенные девайсы позволяют заниматься с партнером сексом по скайпу прямо с прямой стимуляцией, даже если вы находитесь в разных городах.

Также я бы не рекомендовал партнерам задумываться о приглашении в свою постель третьего в сложившихся условиях. Но могу сказать из опыта, что на сексуальные пристрастия некоторых людей ситуация с карантином никак не повлияла. Они как приглашали в постель третьего, так и продолжают это делать.

На карантине вы проводите бесплатные онлайн-консультации. Какие-то уникальные запросы от клиентов появились?

К сожалению, сексуальная сфера - последнее, что люди начинают разбирать в своей жизни. Обычно, решают все запросы, кроме сексуальных. Но вынужденная изоляция и бесплатные консультации побудили небольшое число людей открыть незнакомому человеку свои проблемы.

Из всех консультаций у меня была только одна мужская, связанная с глубокими моментами относительно самоидентификации мужчины. Женщины, в основном, обращаются с распространенными ситуациями (хотя для каждой ее запрос уникален). Например, потому что не получают удовольствие от секса. Могут годами заниматься сексом, но не сказать своему мужчине: «Не дергай меня за грудь, мне больно». Люди не привыкли говорить об этом в паре. И для меня, скорее, вот это удивительно и уникально.

Все дело в том, что у нас в обществе сложилось неправильное восприятие сексуального взаимодействия. Чувствуется некая средневековая обреченность. Якобы мужчина получает больше удовольствия, а женщина, подчиняясь мужчине, вынуждена заниматься сексом, не имея права демонстрировать положительные или отрицательные чувства по этому поводу.

В фейсбуке все чаще вижу посты о том, что на карантине люди стали больше работать, work-life баланс стерся напрочь. Нужно ли парам составлять секс-расписание?

Нужно делать все, где можно добавить приставку «секс» - секс-расписание, секс-упражнения. Во всех направлениях, куда направите свое внимание, получите лучший результат. Если люди в паре не научились адекватно сексуально взаимодействовать и понимают, что в сексе у них что-то идет не так, конечно, можно составить секс-расписание. Даже время указать, в которое обоим хотелось бы заняться сексом. Ведь частая ситуация у пар, когда мужчина хочет заняться сексом вечером перед сном, ведь привык потом сразу спать. А женщина к концу дня так устает, что даже не чувствует себя женщиной, хочет просто поспать... Важно, чтобы секс-расписание было составлено искренне, с соблюдением главенства обоих партнеров.

Я понимаю, что все индивидуально. Но на что ориентироваться парам, составляя секс-расписание, на какую норму?

Вы правы, норма у каждого своя. Но некоторые подстраивают свою норму под партнера, потому что либо ее стесняются, либо пытаются искусственно угодить партнеру (особенно в начале отношений). Составление секс-расписания позволит людям честно сказать о своей норме. Если одному из партнеров секса нужно больше, то найти альтернативное решение вопроса. Ведь обоим партнерам необязательно всегда участвовать в сексе, грубо говоря, всеми частями тела. Иногда можно задействовать только руки, какие-то дополнительные приспособления.

Сейчас у многих «офис» располагается, где придется - на кухне, в спальне, прямо в постели. А рабочая атмосфера может отбивать сексуальное желание. Рекомендуете как-то разделять пространства в квартире?

Обязательно. Если у вас однокомнатная квартира и не можете спальню отделить от рабочего пространства, то хотя бы накиньте на кровать покрывало. Чтобы не было ощущения, что все время проводите в постели. Опять же, если все делать грамотно и перед сексом сформировать интерес, то вы в любом случае отойдете от постели. Пообщаетесь с партнером, выпьете вместе чая или вина. Сделаете какое-то действие, которое переключит вас из одного состояния в другое. Для этого нужно будет физически выбраться из кровати, а потом уже туда вернуться. Это обязательная гигиена пространства. Тем более, мы не знаем, когда нас выпустят с карантина.

Благотворно ли влияет на партнеров совместный просмотр порно? PornHub открыл бесплатный премиум-доступ.

Начнем с того, что PornHub открыл его очень хитро. Чтобы зарегистрироваться, нужно ввести номер карточки, а потом уследить и вовремя отключиться, чтобы ничего не списали.

Вообще порно - это сугубо индивидуально. Решение смотреть или не смотреть должны принять оба партнера, даже путем какого-угодно голосования, как заведено в семье. Потому что для одних партнеров порно может стать стимулом заняться сексом, а для других - устроить скандал.

Что точно могу рекомендовать, так это не увлекаться одиночным просмотром порно и мастурбацией. Потому что в условиях длительной изоляции может выработаться адаптивность, простыми словами, зависимость от этого процесса. Мы ведь возбуждаемся от тех картинок, которые возникают у нас в голове. А порно - как прямой экспресс к нам в голову: сразу дает то, что хотим увидеть. Иногда для пары это может быть уместной пикантностью, но не стоит злоупотреблять.

А как быть тем, кто проводит карантин в одиночестве?

Тут нужно быть аккуратнее, я бы настоятельно рекомендовал развивать фантазию. Продолжать мастурбировать необходимо (тем, кто не делает, повод начать), особенно женщинам. Ведь мастурбация позволяет лучше чувствовать свое тело, а когда женщина входит в менопаузу, немножко снять последствия (приливы и т.д.). Сколько мастурбировать - сугубо индивидуальное дело. Но тем, кто проводит карантин в одиночестве, лучше все-таки именно развивать фантазию. Результат получается еще лучше, хотя достигается немного дольше.

Стоит ли одиночкам обратить внимание на сексуальные игрушки? Сейчас много секс-шопов работают онлайн.

Для одиночек у нас бездна сайтов знакомств. Вынужденная изоляция пинком подгоняет к тому, чтобы начать воспринимать их адекватно. Просто понимать для себя, что там ищешь, и четко доносить это другим. Сейчас отличная пора, чтобы познакомиться с интересным человеком и на каком-то из онлайн-свиданий заняться онлайн-сексом. Не вижу в этом проблемы. Тело подскажет, на каком этапе продолжить знакомство в плоскости секса.

Секс-шопы - это прекрасное место, чтобы купить необходимые вещи. Даже презервативы там дешевле, чем в аптеках. Что касается игрушек, то я пропагандирую их использование. Только наше незнание и средневековое мышление относительно секс-шопов не позволяют наслаждаться всем этим. Эта индустрия действительно хорошо работает, дарит людям возможность почувствовать свое тело, получить удовольствие. Лично я не вижу никакой разницы между IKEA и секс-шопом. Если хочу украсить квартиру, покупаю новый столик или чашку. А если хочу украсить половую жизнь, покупаю определенное средство.

Случайно не знаете, продажи в украинских секс-шопах во время карантина выросли?

Нужно узнать, это интересный вопрос. Хотелось бы сказать, что выросли. Но у нас многие люди не знают, что завтра будут есть. Вряд ли будут в первую очередь покупать вибраторы. Могу сказать, что ценность услуг сексолога и коуча несколько пошатнулась. Несмотря на то, что волнительно и страшно, люди экономят деньги и в последнюю очередь готовы платить их специалистам помогающих профессий. К счастью, понимая это, многие консультируют бесплатно.

Что посоветуете парам с детьми, которых сейчас не отправишь на улицу, к бабушке? Как уделять внимание друг другу?

Направьте фокус своего внимания на романтизм. Все-таки романтика - неотъемлемая часть любого сексуального взаимодействия (я говорю не о свечах и т.п). В первую очередь, начните демонстрировать партнеру искренний интерес. Это может быть комплимент, сообщение эротического характера. Наш мозг очень ярко реагирует в момент написания волнительного сообщения о том, что бы вы хотели сделать с партнером. Женщина даже может получить микрооргазм (мужчина вряд ли - нужна стимуляция).

Возможно, некоторые смогут найти момент уединения с партнером. Но к нему тоже нужно готовиться заранее, планировать, создавать атмосферу сексуального интереса, растягивать процесс вхождения в сексуальное взаимодействие на весь день. Грубо говоря, с утра сказать партнеру комплимент, потом намекнуть на секс, подогревая интерес и желание. Чего точно не стоит делать, так это говорить своей девушке: «О, дети уснули, побежали в ванную, ты мне сделаешь минет». Спустя какое-то время такое поведение может вызвать ее отвращение к любому процессу. Поэтому, если у вас есть какие-то желания, своим поведением и нежными словами готовьте почву заранее.

Ирина Шевченко