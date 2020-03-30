Психолог объяснила, как прийти к согласию при выборе дома со своей половинкой

Эксперт подготовила рекомендации, которые помогут спасти отношения тем, кто в ближайшее время планирует сменить жилье или делать ремонт в квартире.

Часто при выборе квартиры или дома для постоянного проживания у пары не совпадают или бюджеты, или желание, поэтому, чтобы прийти к согласию и не расстаться преждевременно, необходимо договариваться.

Психолог и эксперт проекта "Одруження наосліп" на канале "1+1" Ирина Кириченко подготовила рекомендации, которые помогут спасти отношения тем, кто в ближайшее время планирует сменить жилье или делать ремонт в квартире.

"Стоит все детально обсудить и спланировать, а еще лучше записать на бумаге пожелания еще до того, как начинаете поиск жилья", - подчеркнула психолог.

Кириченко отмечает три составляющих, которые помогут влюбленным или семейным парам достичь согласия при решении важных бытовых вопросов, в частности касающихся изменения места жительства.

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Самая первая и одна из самых главных составляющих – это планирование: "Во-первых, обсудите все детали заранее — продумайте четкий план шагов, как именно вы будете реализовывать задуманное — это минимизирует возникновение непредвиденных стрессовых ситуаций и обстоятельств, на которые мы часто реагируем очень эмоционально".

Не менее важна и финансовая сторона вопроса, часто бывает, что мечта гораздо больше семейного бюджета: женщины выбирают красивое, а мужчины – практическое, поэтому на этом фоне могут возникать споры в паре или даже скандалы. "Желательно накопить достаточно средств на тот вариант, который вам двоим нравится. Чаще всего мы испытываем огромное удовольствие и гордимся собой, когда мы получаем то, что раньше казалось недостижимым", - отмечает психолог.

Напоследок эксперт советует влюбленным парам искать компромисс в любых ситуациях, ведь именно он — залог крепких отношений: "Например, если человек хочет дом в классическом стиле, а жена в стиле лофт — выберите модерн или любой другой стиль. Можно также разделить территорию дома на зоны: пусть муж оформляет по желанию кабинет, гостиную и ванную комнату, а женщина — спальню, кухню или детскую комнату. Или же мужчина покупает жилье в том районе, который ему нравится, а жена занимается оформлением интерьера. В таком случае двое остаются довольны и чувствуют, что с их мнением считаются".