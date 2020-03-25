Секс в стрессе: эксперты рассказали, как вернуть прежнюю интимную жизнь

Сначала выясните, вам действительно нужен сейчас секс, или вы не чувствуете, что у вас есть на него ресурс.

Сейчас всем непросто: мы волнуемся, переживаем, и логично, что наша интимная жизнь тоже страдает от этого.

А когда мы не можем расслабиться, не получается и наслаждаться, пишут эксперты Cosmo.

Сначала выясните, вам действительно нужен сейчас секс, или вы не чувствуете, что у вас есть на него ресурс. Секс ведь, если это не соло-игры, требует отдачи: разговоров, объятий, какой-то интерактивности.

Читайте такжеПсихотерапевт Виктория Веретенникова: В условиях вынужденного карантина, семье не стоит пытаться сто процентов времени проводить вместе. Личное пространство и личные ресурсные активности важны

Попробуйте поговорить с партнером о том, чтобы убрать ненужное. Скажите, что хочете заняться сексом, но не можешь найти в себе силы говорить с ним до или после. Это нормально — озвучивать свои проблемы и пытаться решить их вместе.

Если вы понимаете, что лучше вам сейчас обойтись без секса, — то это ок. Секс никуда от тебя не убежит, это не последний автобус. А вот психологическое здоровье — вещь хрупкая, его надо беречь.

Воспользуйтесь «проверенными» методами

Что бы это ни было: эротические рассказы, аудиопорно или примитивный душ — если это работает, отлично.

Работает ли все как надо, когда вы сами с собой? Если да, попробуйте понять, чего вам не хватает в сексе с партнером из того, что вы получаете от мастурбации.

Не зацикливайтесь

Если у вас нет оргазма во время партнерского секса (или не только партнерского) — это обидно, но не смертельно. А раньше был? Когда он исчез? Когда началась вся заварушка? Значит, вернется как миленький, никуда не денется. Но чем больше вы будете думать о том, как бы тебе вернуть оргазм, тем дальше от вас он отодвинется.

Оргазм приходит, когда вы расслаблены и радостны.