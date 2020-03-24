Психотерапевт Виктория Веретенникова: В условиях вынужденного карантина, семье не стоит пытаться сто процентов времени проводить вместе. Личное пространство и личные ресурсные активности важны

Насколько оправданы начавшиеся разговоры, что после карантина в стране будет всплеск разводов из-за долгого совместного досуга семейных пар?

Оправданы и это неизбежно. Всплеск разводов будет. Сложившаяся ситуация ухудшает положение дел в отношениях из-за тревоги, неопределенности, вынужденного совместного нахождения в ограниченном пространстве, ежедневного однообразия, у семей могут возникнуть материальные проблемы. К сложившимся условиям нужно адаптироваться, а скорость адаптации у всех разная. Один партнер может попросту не успевать за другим.

Какие пары рискуют больше? Молодые пары или пары с маленькими детьми?

Возраст партнеров не относится к факторам, которые имеют значение. Если же в семье у кого-то есть химико-активная зависимость (алкоголь, наркотики) или проблема, скрытая от себя и партнера, то замалчиваемые конфликты волей-неволей выйдут наружу. Ведь раньше партнеры могли отвлекаться от конфликта, наполняя дни работой. Снимать напряжение, встречаясь с друзьями, еще какими-то способами. Сейчас таких возможностей нет.

Маленькие дети - тоже фактор риска. Ведь в семье, конечно, больше напряжения. Если у кого-то из партнеров клиническая депрессия или тревожное расстройство, личный кризис, если семья переживает семейный кризис, то вынужденный карантин только ухудшит ситуацию в семье.

В любой конфликтной ситуации нужно говорить с партнером? Слышала мнение, мол, чтобы избежать скандалов на фоне нынешней повышенной тревоги, лучше подавлять в себе недовольство.

Рекомендую все-таки оставаться эмоционально открытым для партнера и не скрывать чувств. Люди часто боятся скандалов, споров и недоразумений. Но, на самом деле, это не конец света. Воспринимайте ссоры, споры и неприятные разговоры как точку роста и возможность что-то уяснить и вырасти в отношениях, а не как катастрофу.

Во время карантина не избежать стресса, ссоры будут возникать. Но стресс не убивает, а ссоры - не смертельны. Недовольство нужно проговаривать. Но главное, пытаться избегать давления, шантажа, манипуляций. Если хотите выразить недовольство, старайтесь сделать это мягче. На мягкий голос партнер всегда реагирует лучше. А претензии громким недовольным голосом сразу же вызовут отторжение и неспособность дальше продолжать разговор.

С чего начинать диалог людям, не привыкшим обсуждать недовольство? Тем, кто предпочитал молча уйти на работу?

Я бы посоветовала направлять фокус внимания на себя и свои чувства. В первую очередь, говорить о том, что вы думаете и чувствуете.

Если до вынужденной изоляции в карантине в семье действовали по схеме - в случае конфликта говорим только спустя время - правильно продолжать так действовать?

Если партнерам так удобно, конечно, почему нет.

В условиях, когда нет возможности уйти на работу, многие пары проводят время, уткнувшись каждый в свой компьютер. Насколько это разрушительно для семейных отношений?

Если такой стиль был принят в семье и не разрушил ее раньше, то сейчас не помешает. В условиях вынужденного карантина, наоборот, не стоит пытаться сто процентов времени проводить вместе. Это ни для кого не будет полезно. Все-таки личное пространство и личные ресурсные активности важны.

По поводу личного пространства. Как строить благополучные отношения парам, ограниченным в жилплощади? Когда негде спрятаться от любимых жены/мужа.

Здесь тяжелее. Нужна какая-то своя деятельность. Читайте, слушайте музыку в наушниках, вяжите, занимайтесь хоть какой-то физической активностью. То есть, оставляйте что-то для себя.

Читала рекомендации, что в сложившейся ситуации нужно выделять конкретное время, условные, полчаса в день для обсуждений с партнером своих тревог. Что думаете об этом?

Эта техника взята из когнитивно-поведенческой терапии и предусматривает работу с собственными переживаниями. То есть, если у человека избыточные переживания, поддерживающие его повышенную тревогу, рекомендуем выделить для переживаний какой-то час. Но до назначенного времени оставьте свои тревожные мысли и займитесь тем, что происходит здесь и сейчас.

Я применяю эту технику с клиентами, она прекрасно работает в индивидуальном порядке. Но другое дело, как о таком договорится пара. Мы ведь воспринимаем сложившуюся ситуацию как испытание. Если раньше у семей цель была, например, заработать денег и отправиться в путешествие, взращивать детей, еще что-то, то сейчас ее временно поменяли. Сегодняшняя цель - достойно пройти через сложности и остаться в надежных отношениях. Но для этого нужно быть эмоционально доступным для партнера.

Если у партнера тревога зашкаливает, он не может с ней справиться, то словами: «Подожди, поговорим в восемь вечера…», - можете вызвать в свою сторону только раздражение, агрессию и т.д.

Было бы хорошо, чтобы супруги заранее обсуждали свою стратегию, планы на день. Но, в любом случае, мы должны оставаться в доступности друг для друга. А это и разговоры о переживаниях, и объятия.

Давайте уточним основы благополучных отношений в паре в условиях повышенного стресса и страха перед будущим.

Благополучно, чтобы это никак на них не повлияло, времена перемен переживает не очень много людей. Все равно что-то будет происходить с отношениями и так далее. Но хорошо получаются семьи, где есть эмоциональная близость и высокий уровень эмоционального интеллекта у каждого из супругов.

Эмоциональный интеллект - это умение сопереживать чувствам партнера. То есть, попробовать встать на его место и вникнуть в то, как ему сейчас, что он чувствует, что его беспокоит, радует и печалит. А эмоциональная близость - это про то, что мы рассматриваем семью как безопасную гавань. Про то, что с этим человеком можете быть любой или любым. Рядом с ним не страшно быть трусихой или паникером, ведь, пусть и не безусловно, он принимает любое ваше состояние.

Мы говорили о том, как сохранить брак. Но для кого-то развод - самое верное решение. Можно ли выделить «звоночки», которые проявляются при долгом времяпровождении вместе?

Равнодушие или постоянное раздражение, нежелание заботиться и поддерживать.

Как быть, если раньше ребенком занималась преимущественно мама, ведь «папа работал», а на карантине мама вдруг понимает, что дело не в постоянной занятости мужа, а в его равнодушии? Это «звоночек» или проблему можно решить?

Смотрите, есть разные пары. Например, женщину может устраивать положение дел, ведь она не нуждается в участии мужчины в уходе за ребенком. Она как бы присваивает себе ребенка, а отец нужен постольку-поскольку. Но если говорим о парах, где мать не устраивает положение дел, то, в первую очередь, важно открыть рот и попросить о помощи. Сказать о своих ожиданиях. Если ничего не меняется, то женщина берет ответственность на себя, может с этим жить дальше, или нет. Готова продолжать отношения с этим мужчиной, или нет.

На ваш взгляд, нужно ли посредничество психолога при разводе?

Часто нужно, но не всегда. Нередко психологу делать уже нечего, ведь ничего не исправишь. Все давно «умерло» и можно только констатировать этот факт.

Кроме разводов, психологи ожидают от карантина увеличения рождаемости. Почему решение родить ребенка, чтобы решить конфликты в семье, - плохая идея?

Потому что в таком варианте ребенок используется как функция, как способ остаться вместе. Это не зрелое желание дать жизнь еще одному человеку, а способ сохранения брака. Но ради чего мы его сохраняем? Что нами движет? - Страх одиночества или страх социального осуждения из-за развода, или другая дисфункциональная штука, где ребенок используется, как средство.

Вместо этого лучше (и это очень важно) наладить сексуальную жизнь. В конце концов, с сексом у нас в парах тоже проблемы, есть уйма неудовлетворенности и замалчивания. Воспользуйтесь поводом об этом поговорить и что-то изменить. Сексуальная жизнь не должна быть инструментом для манипуляций. Важно взаимное уважение и теплота, взаимодействие ради поддержания близости.

Ирина Шевченко