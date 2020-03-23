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Названы 17 правил секса с новым партнером

09:43, 23 марта 2020
Отношения
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Как привыкнуть к новому сексуальному партнеру / фото pixabay

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Чтобы было комфортнее, женщинам следует запомнить эти 17 нехитрых правил, которые помогут получить удовольствие, пишет Cosmo.

  1. Займитесь йогой накануне в качестве разминки
  2. Наденьте белье, в котором вам будет комфортно
  3. Захватите с собой освежитель дыхания
  4. …И свежую пару трусиков
  5. Ни в коем случае не игнорируйте прелюдию
  6. Обязательно воспользуйтесь презервативами
  7. Держите наготове лубрикант
  8. Делайте все, что поможет вам расслабиться
  9. Не спешите, привыкните к новому партнеру
  10. Не стесняйтесь говорить с партнером о сексе
  11. Не бойтесь смеяться вместе с ним
  12. Не говорите о прошлых любовниках
  13. …Но расскажите о том, что обычно вам нравится
  14. Не думайте о своих недостатках
  15. Не зацикливайтесь на своем оргазме
  16. …Или оргазме своего партнера
  17. Не забывайте пить воду до и после секса

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