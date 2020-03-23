Названы 17 правил секса с новым партнером
09:43, 23 марта 2020Отношения
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Одно из главных правил - не спешите, привыкните к новому партнеру.
Как привыкнуть к новому сексуальному партнеру / фото pixabay
Секс с новым партнером требует определенного уровня доверия, которого не так-то просто добиться.
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Чтобы было комфортнее, женщинам следует запомнить эти 17 нехитрых правил, которые помогут получить удовольствие, пишет Cosmo.
- Займитесь йогой накануне в качестве разминки
- Наденьте белье, в котором вам будет комфортно
- Захватите с собой освежитель дыхания
- …И свежую пару трусиков
- Ни в коем случае не игнорируйте прелюдию
- Обязательно воспользуйтесь презервативами
- Держите наготове лубрикант
- Делайте все, что поможет вам расслабиться
- Не спешите, привыкните к новому партнеру
- Не стесняйтесь говорить с партнером о сексе
- Не бойтесь смеяться вместе с ним
- Не говорите о прошлых любовниках
- …Но расскажите о том, что обычно вам нравится
- Не думайте о своих недостатках
- Не зацикливайтесь на своем оргазме
- …Или оргазме своего партнера
- Не забывайте пить воду до и после секса
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