Названы 17 правил секса с новым партнером

Одно из главных правил - не спешите, привыкните к новому партнеру.

Секс с новым партнером требует определенного уровня доверия, которого не так-то просто добиться. Читайте такжеСоставлена подборка лучших секс-поз, если мужчина любит доминировать (фото 18+) Чтобы было комфортнее, женщинам следует запомнить эти 17 нехитрых правил, которые помогут получить удовольствие, пишет Cosmo. Займитесь йогой накануне в качестве разминки Наденьте белье, в котором вам будет комфортно Захватите с собой освежитель дыхания …И свежую пару трусиков Ни в коем случае не игнорируйте прелюдию Обязательно воспользуйтесь презервативами Держите наготове лубрикант Делайте все, что поможет вам расслабиться Не спешите, привыкните к новому партнеру Не стесняйтесь говорить с партнером о сексе Не бойтесь смеяться вместе с ним Не говорите о прошлых любовниках …Но расскажите о том, что обычно вам нравится Не думайте о своих недостатках Не зацикливайтесь на своем оргазме …Или оргазме своего партнера Не забывайте пить воду до и после секса Ранее была составлена подборка поз для интима, если у партнера мало опыта.

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