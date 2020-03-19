Психологи выяснили, как сделать брак счастливым

По мнению психологов, перед сном необходимо делиться со своим партнером мыслями.

Психологи из США наблюдали за американскими семейными парами и нашли способ сохранить счастливую семейную жизнь.

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Исследователи установили, что практически все люди, испытывающие счастье от семейной жизни, обсуждают хорошие новости перед тем как отойти ко сну, пишет MedikForum.

Выяснилось, что такая привычка снижает уровень стресса и увеличивает интерес к сексуальной жизни.

По мнению психологов, перед сном необходимо делиться со своим партнером мыслями и воспринимать происходящие жизненные события позитивно. Такая привычка положительно воздействует на обоих партнеров.

Со временем у них повышается качество сна, количество половых актов, а также снижается уровень тревожности.

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