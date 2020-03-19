Психологи выяснили, как сделать брак счастливым
20:07, 19 марта 2020Отношения
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По мнению психологов, перед сном необходимо делиться со своим партнером мыслями.
Какая привычка положительно воздействует на обоих партнеров? / фото УНИАН
Психологи из США наблюдали за американскими семейными парами и нашли способ сохранить счастливую семейную жизнь.
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Исследователи установили, что практически все люди, испытывающие счастье от семейной жизни, обсуждают хорошие новости перед тем как отойти ко сну, пишет MedikForum.
Выяснилось, что такая привычка снижает уровень стресса и увеличивает интерес к сексуальной жизни.
По мнению психологов, перед сном необходимо делиться со своим партнером мыслями и воспринимать происходящие жизненные события позитивно. Такая привычка положительно воздействует на обоих партнеров.
Со временем у них повышается качество сна, количество половых актов, а также снижается уровень тревожности.
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