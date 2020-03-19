Составлена подборка лучших секс-поз, если мужчина любит доминировать (фото 18+)
Эти традиционные (но без миссионерских!) и не совсем привычные позиции подойдут для тех мужчин, которые предпочитают брать бразды правления в свои руки.
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Подборку сексуальных позиций составил сайт Lifehacker.
1. Будь моей собачкой
Эта классическая позиция является синонимом мужского доминирования в сексе. Она достаточна комфортна для обоих партнёров. Кроме того, в таком положении можно ещё и стимулировать клитор. Из-за всех этих преимуществ вариаций на тему множество.
2. Давай наоборот
Эту позицию можно было бы назвать миссионерской наоборот. Подойдёт она скорее для экспериментов, чем для чистого удовольствия. Будьте осторожны: подобное положение при слишком бешеном ритме грозит травмой.
3. Тачка
Позиция, похожая на догги-стайл, но дающая мужчине ещё больше власти за счёт того, что он удерживает ноги партнёрши. Можно практиковать стоя или сидя.
4. Заходи скорей
В некоторых позициях для минета мужчине отдаётся более пассивная роль, но об этой такого точно не скажешь. Хотя расслабиться в подобном положении вряд ли удастся.