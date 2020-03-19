Составлена подборка лучших секс-поз, если мужчина любит доминировать (фото 18+)

В подборке - и любимая среди многих пар поза.

Эти традиционные (но без миссионерских!) и не совсем привычные позиции подойдут для тех мужчин, которые предпочитают брать бразды правления в свои руки.

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Подборку сексуальных позиций составил сайт Lifehacker.

1. Будь моей собачкой

Эта классическая позиция является синонимом мужского доминирования в сексе. Она достаточна комфортна для обоих партнёров. Кроме того, в таком положении можно ещё и стимулировать клитор. Из-за всех этих преимуществ вариаций на тему множество.

2. Давай наоборот

Эту позицию можно было бы назвать миссионерской наоборот. Подойдёт она скорее для экспериментов, чем для чистого удовольствия. Будьте осторожны: подобное положение при слишком бешеном ритме грозит травмой.

3. Тачка

Позиция, похожая на догги-стайл, но дающая мужчине ещё больше власти за счёт того, что он удерживает ноги партнёрши. Можно практиковать стоя или сидя.

4. Заходи скорей

В некоторых позициях для минета мужчине отдаётся более пассивная роль, но об этой такого точно не скажешь. Хотя расслабиться в подобном положении вряд ли удастся.