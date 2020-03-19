Интим на карантине: лучшие идеи для виртуального секса (18+)

Пока коронавирус вносит свои коррективы в нашу жизнь, предлагаем вам отличные варианты, как разнообразить интим в период карантина.

Если уж так получилось, что во время карантина вы и ваша половинка далеко друг от друга, УНИАН расскажет вам, как же утолить чувство сексуального голода.

К счастью, в современном мире существует множество секс-игрушек, способных принести неземное удовольствие. О них и не только мы сегодня расскажем.

Итак, какими секс-развлечениями скрасить свой досуг на карантине.

1. Устройте со своим партнером игру в интернете перед камерой: находясь даже в сотнях километров, с помощью видеосвязи вы можете поиграть в честность. Если партнер не хочет отвечать на откровенный вопрос о себе, он снимает одну деталь одежды.

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2. Не пренебрегайте секстингом: находясь вдалеке друг от друга, обменивайтесь пикантными фото и видео, пошлыми смс, подогревая сексуальный интерес к своей персоне. Но и здесь важно помнить о безопасности в сети!

3. Покажите партнеру на камеру, как вы ласкаете себя. Он точно не останется безучастным и "присоединится" к вам, удовлетворяя себя.

4. Купите интерактивный мастурбатор Pornhub Virtual Blowbot Stroker. Он синхронизируется с интерактивным вибратором Pornhub Virtual Rabbit на любом расстоянии. Подключив эти устройства друг к другу, вы сможете одновременно задавать виброрежимы себе и партнеру.

Используйте приложение Feel Connect для синхронизации вашего виртуального кролика с другой интерактивной игрушкой PornHub. Наслаждайтесь вместе процессом. Virtual Rabbit можно использовать и в роли обычного вибратора.

5. Просмотр порно

Если вы еще не решились на секстинг, совместный просмотр порно с вашим партнером с помощью видеосвязи — прекрасный вариант. Поверьте, просто просмотром порнофильма либо ролика это не закончится, финал будет открытием для вас обоих.