Вариация 69: что такое секс-поза 68 и чем она хороша (фото 18+)

Если вы уже попробовали позу 69, пора переходить к ее продвинутой вариации.

Сегодня мы расскажем вам о позе 68. О ней, в отличие от секс-позиции 69, знают не все.

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Начнем с того, что в этой сексуальной позиции наслаждение получает либо только один партнер, либо же каждый из пары по очереди.

Секс-поза 68: что это такое

Один из партнеров ложится на спину и сгибает ноги в коленях. Другой ложится "валетом" сверху, так, чтобы голова лежала на ногах партнера, который снизу. Последний доставляет удовольствие "верхнему".

Как вы уже поняли, единственный минус такого вида оральных утех состоит в том, что вся работа - на плечах одного из партнеров.

Поза 68: сверху мужчина либо женщина

Если сверху партнерша, партнер получает в распоряжение всю ее интимную зону. Если сверху мужчина, ему лучше опираться на свои руки, чтобы женщине было не очень тяжело. Партнер получит незабываемое сексуальное удовольствие!

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