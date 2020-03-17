Зеленский призвал украинцев заниматься сексом на карантине (видео)

Никто не отменял демографический кризис в Украине, говорит глава государства.

Смотрите видео с 14:40

Президент Украины Владимир Зеленский посоветовал украинцам заниматься сексом во время пребывания на карантине из-за коронавируса.

Читайте такжеНазваны пять главных ошибок в сексе

Таким образом можно бороться с демографическим кризисом в стране, заявил глава государства в эфире "Свободы слова".

"... Из-за работы мы часто не находим времени на обычное общение с нашими детьми и родными, поэтому будьте дома, читайте книги и смотрите кино. А для молодых людей: вы же знаете, что у нас есть один кризис, никто не отменял демографический кризис в Украине. Я думаю, что наступило время бороться с ним", - заявил Зеленский.

Ранее правительство обнародовало оценку численности населения Украины. Это не была стандартная перепись, некая «электронная». Тем не менее, нас насчитали чуть более 37 миллионов человек. За время независимости – минус 15 миллионов.