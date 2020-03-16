Названы топ-5 поз для секса, если у мужчины мало опыта (фото 18+)

Составлена подборка поз для интима, если у партнера мало опыта.

Бывает так, что в паре женщина — опытный боец, а партнер — начинающий.

Вот позы, которые помогут женщине продемонстрировать неопытному партнеру все прелести секса, пишет Cosmo.

1. Бренчание

Пусть мужчина ляжет на спину, женщина садится сверху и ставит ноги по бокам от его бедер, согнув в коленях. Одной из рук партнерша касается клитора и контролирует свои движения.

2. Второй раз

Пусть партнер сядет и вытянет ноги, женщина садится к нему на колени лицом к лицу. Начните с медленных поцелуев, постепенно повышая градус страсти. Потом перейдите к главному. Если он так возбудится, что все закончится через пару секунд, не обижайтесь: наверняка он захочет еще.

3. Лебединая песня

Исходная поза похожа на предыдущую, только партнерша сидит не у него на коленях, а между ними, поставив ступни на кровать. Зрительный контакт и тесная связь сделают свою часть работы.

4. Скольжение

Вариация миссионерской позы. Во‑первых, партнерша держит ноги согнутыми в коленях. Во‑вторых, смажьте его пенис лубрикантом — и пусть скользит вдоль вульвы, не проникая внутрь. Когда вы оба будете готовы, можно продолжить обычным способом.

5. Любовный узел

Одно из преимуществ первого секса — партнерша может четко описать, чего хочет. Лягте на бок лицом друг к другу, женщина закидает на партнера «верхнюю ногу» — и контролирует его движения, чтобы достичь максимального удовольствия.