Опрос показал, что люди думают о звуках во время секса

Вот любопытная статистика о громких стонах во время интима.

Проведенный недавно опрос среди американцев показал, что 41% женщин считают себя чрезмерно громогласными в интимные моменты.

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При этом мужчин с таким же мнением о себе набралось всего 27%, пишет Cosmo.

Исследователи считают, что разница обусловлена в первую очередь меньшей эмоциональностью сильного пола: мужчины не так сильно об этом переживают.

Интересно, что 54% респондентов считают важным слышать эротичные звуки от партнера, а 42% - выражать себя в сексе.

Опрос был посвящен не только сексуальной громкости. Выяснилось также, что любимой позой американцев осталась "догги-стайл".

Ранее УНИАН составил подборку лучших гаджетов для секса, которые помогут паре разнообразить интимную жизнь.