цей матеріал доступний українською

Опрос показал, что люди думают о звуках во время секса

09:23, 16 марта 2020
Отношения
928 0
Громкие стоны в сексе — важны ли они? / ua.depositphotos.com

Читайте такжеЭксперты объяснили, что такое иррумация и как получить от нее удовольствие (18+)

При этом мужчин с таким же мнением о себе набралось всего 27%, пишет Cosmo.

Исследователи считают, что разница обусловлена в первую очередь меньшей эмоциональностью сильного пола: мужчины не так сильно об этом переживают.

Интересно, что 54% респондентов считают важным слышать эротичные звуки от партнера, а 42% - выражать себя в сексе. 

Опрос был посвящен не только сексуальной громкости. Выяснилось также, что любимой позой американцев осталась "догги-стайл". 

Ранее УНИАН составил подборку лучших гаджетов для секса, которые помогут паре разнообразить интимную жизнь.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter