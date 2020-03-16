Опрос показал, что люди думают о звуках во время секса
09:23, 16 марта 2020Отношения
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Вот любопытная статистика о громких стонах во время интима.
Громкие стоны в сексе — важны ли они? / ua.depositphotos.com
Проведенный недавно опрос среди американцев показал, что 41% женщин считают себя чрезмерно громогласными в интимные моменты.
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При этом мужчин с таким же мнением о себе набралось всего 27%, пишет Cosmo.
Исследователи считают, что разница обусловлена в первую очередь меньшей эмоциональностью сильного пола: мужчины не так сильно об этом переживают.
Интересно, что 54% респондентов считают важным слышать эротичные звуки от партнера, а 42% - выражать себя в сексе.
Опрос был посвящен не только сексуальной громкости. Выяснилось также, что любимой позой американцев осталась "догги-стайл".
Ранее УНИАН составил подборку лучших гаджетов для секса, которые помогут паре разнообразить интимную жизнь.
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