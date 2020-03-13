Украинцев призвали не ездить внутри страны из-за коронавируса

Также в СНБО рекомендовали украинцам ограничить передвижение за рубежом.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов призывает украинцев ограничить перемещения внутри страны из-за ситуации с коронавирусом.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов призывает украинцев ограничить перемещения внутри страны из-за ситуации с коронавирусом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге по итогам заседания СНБО.

«У нас большая просьба: ограничить перемещения внутри страны, ограничить по возможности перемещения за границей, чтобы самих себя обезопасить от той болезни, которая бурлит в мире», - заявил Данилов.

Справка УНИАН. В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

В Украине на сегодняшний день зафиксировано три лабораторно подтвержденных случаях инфицирования коронавирусом, один человек умер.

По состоянию на утро 13 марта в мире зарегистрировано 128 тысяч 343 случая инфицирования коронавирусом, 4 тысяч 720 человек умерли, при этом 68 тысяч 324 пациента удалось вылечить.