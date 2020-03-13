Развенчан миф о счастье

Альтруизм не делает людей счастливей, говорят исследователи.

Ученые обнаружили, что альтруизм не может сделать людей такими счастливыми, как предполагали предыдущие исследования.

В ходе исследования было предложено примерно 300 студентам сделать выбор между двумя лотереями. Статья опубликована в журнале PNAS.

Читайте такжеЭксперты рассказали, как "лечить" разбитое сердце

Если они выбрали первую, у них был шанс получить 100 евро для личного пользования. Если вторую, они ничего не получат, но их выбор может привести к тому, что 350 евро будут использованы для спасения человека, страдающего туберкулезом.

Исследователи раздавали 40 тыс. 764 евро добровольцам, которые выиграли первую лотерею, и дали 111 тыс. 300 евро некоммерческой группе в Индии, которая борется с туберкулезом.

60% студентов выбрали второй вариант - спасти жизнь. Ученые связались с добровольцами через месяц и задали им несколько вопросов об уровне их счастья.

Большинство из тех, кто решил спасти жизнь, сообщили, что чувствуют себя более грустно, чем те, кто решил вознаградить себя.

Ранее эксперты назвали три признака выматывающих отношений.