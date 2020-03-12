Эксперты рассказали, как "лечить" разбитое сердце

После расставания не сдерживайте свои эмоции.

После расставания многие из нас чувствуют себя подавленно.

Но, как говорят эксперты, существуют эффективные способы борьбы с разбитым сердцем, пишет The Health Site.

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Как "лечить" разбитое сердце

1. Опишите свои чувства. После расставания не сдерживайте свои эмоции, опишите все на бумаге или на компьютере, чтобы просто это поделиться этим с собой. В некоторых случаях необходимо посетить психолога.

2. Сбалансированное питание. Не ограничивайте прием калорий, а употребляйте большее количество фруктов и овощей.

3. Больше двигайтесь. Сохраняйте физическую активность для снижения уровня стресса. Занятия спортом позволят вам отвлечься от переживаний.

4. Занимаетесь приятными отвлекающими вещами. Например, сходите в кино или проведите время с друзьями или родными.

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