Двойное наслаждение: топ лучших секс-игрушек для пары (фото 18+)

Секс-игрушки - отличные помощники в постели.

Эротические игрушки для двоих помогают повысить уровень доверия в паре, реализовывают эротические желания партнеров.

УНИАН составил подборку лучших гаджетов для секса, которые помогут паре разнообразить интимную жизнь.

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1.Вибрируй, дружок

Многофункциональный вибратор можно использовать для пениса, яичек, сосков, клитора и других эрогенных зон. Такие гаджеты есть и полностью водонепроницаемые, поэтому их можно использовать, например, в душ. Благодаря универсальной форме гаджет подходит как для женщин, так и мужчин.

2. Колечко на пенис, колечко

Эректильное кольцо - полезный аксессуар для пары. Он надевается на эрегированный член на его основание. Такая игрушка усиливает мужскую эрекцию и продлевает половой акт. При вибрации этот гаджет в некоторых секс-позах при прикосновениях стимулирует клитор партнерши. Теперь достичь одновременного оргазма паре намного проще!

3.Управляй мной, малыш

Существует множество секс-игрушек с удаленным управлением, их можно включать на расстоянии, например, виброяйца, вибраторы. Несомненный плюс таких аксессуаров - включить их можно в любой момент, находясь вдалеке от своей половинки.

Игрушки с дистанционным управлением – прекрасный инструмент для возбуждения, незаметный для посторонних глаз. Это, несомненно, подарит незабываемые ощущения!