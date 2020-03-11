Эксперты объяснили, что такое иррумация и как получить от нее удовольствие (18+)
Иррумация - разновидность орального секса. Но это не классический минет, нежный и "по любви", а достаточно жесткий акт, в котором один из партнеров доминирует, а другой безоговорочно подчиняется.
Во время иррумации мужчина совершает активные толчковые движения членом в ротовую полость и глотку партнерши. Сегодня такой вид орального секса является одной из популярных техник БДСМ, рассказали эксперты Lifehacker.
Читайте такжеНазваны топ-3 экзотические позы в сексе (фото 18+)
Какой бывает иррумация
Иррумация существует в двух вариантах — классическом и смягченном.
Иррумация с проникновением
Классика жанра. Женщина полностью подчинена, мужчина же толкает член в её рот и глотку с той силой и скоростью, с которыми ему хочется. Такой вид орального секса может быть опасен. Излишне глубокое проникновение нередко вызывает рвотный рефлекс и затруднения дыхания.
Иррумация без проникновения
Тут всё просто. Мужчина двигает членом так же напористо и активно, как в классическом варианте. Только делает это не во рту у партнёрши, а, например, между её сведёнными бёдрами. Или между плотно прижавшимися друг к другу телами сразу двух партнёрш — в варианте секса втроём. Это совершенно безопасно, надо лишь позаботиться о смазке.
Первое и ключевое правило: женщина должна добровольно и недвусмысленно сказать этой секс‑игре "да".