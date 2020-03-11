Названы топ-3 экзотические позы в сексе (фото 18+)

Эти позиции подарят вам незабываемые ощущения.

Если вы попробовали множество сексуальных позиций, но хочется чего-то нового, мы поможем вам в этом. УНИАН составил подборку горячих секс-поз, которые подарят незабываемые ощущения.

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1. Вертолет

Осторожно: травмоопасная секс-поза!

Это — очень сложная поза в сексе, в ней ноги партнерши - "лопасти", а пенис - "ротор". Женщина садится на партнера, забираясь на него с ногами. Мужчина во время полового акта почти без остановки поворачивает женщину вокруг члена. Новые ощущения гарантированы!

2. Чайный пакетик

Мужчина будет в восторге от этой техники орального секса! Он стоит над лицом женщины и погружает яички в ее рот, почти как пакетик в чашку. Партнерше стоит подключить в этой секс-позе губы и язык.

3. Поймай ритм

Партнер садится на край кровати, женщина — лицом к нему и обхватывает ногами его тело. Мужчина поддерживает партнершу под руки, она осторожно отклоняется назад. Оба партнера пытаются поймать ритм.