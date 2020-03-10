Названы три признака выматывающих отношений

Эмоционально выматывающие отношения провоцируют чувство разочарования.

Когда вы делаете для человека в отношениях все, но ничего не получаете взамен, это ранит. Эмоционально выматывающие отношения провоцируют чувство разочарования и истощение.

Однако порой для них характерна настоящая зависимость. Проверьте свои отношения на наличие перечисленных ниже признаков, советуют эксперты MedikForum.

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1. Вы постоянно занимаетесь проблемами партнера

Люди испытывают эмоциональное истощение, когда начинают беспокоиться о решении всех проблем своего партнера, а не о собственном благополучии.

Очень легко взять на себя роль смотрителя, если ваш партнер переживает трудные времена. Но важно проводить грань между реальной беспомощностью любимого человека и его нежеланием делать что-либо.

2. Вам не хочется ласки

Когда вас постоянно контролируют, унижают или игнорируют ваши чувства, "искра", связывавшая ранее, может погаснуть.

Если вы не хотите проводить время вместе, а ласки партнера стали неприятными, пора переосмыслить отношения.

3. Вас пытаются изменить

Если вы заметили, что стараетесь реже выражать свое мнение или постоянно обходите острые углы, возможно, партнер вас пытается переменить.

Увы, но скрывать свои истинные эмоции вредно. Кроме того, они могут вернуться и устроить настоящий взрыв.