Побалуйте себя: лайфхаки для лучшего самоудовлетворения (18+)

Сексологи предлагают начинать ласки с наружных половых органов.

Как известно, самоудовлетворение — занятие не только для подростков, изучающих свое тело, но и для взрослых.

Это занятие вовсе не странное, а расслабляющее, хороший способ провести время наедине с собой. И есть техники, которые раскрывают весь потенциал мастурбации, пишет Cosmo.

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1. Начните с ласк клитора

Сексологи предлагают начинать ласки с наружных половых органов — с вульвы. Далее отыщите пальцами клитор, его несложно отличить на ощупь от других частей тела. Пробуйте разную скорость и силу нажатия. Если трогать сам клитор не очень приятно, можно перераспределить нагрузку на половые губы, пробовать разные движения.

2. Купите секс-игрушку

Хороший вибратор может стать прекрасным спутником в личном путешествии за удовольствием. Если вы стесняетесь покупать его в магазине, можно выбрать и заказать в интернете.

3. Изучите точку G

Считается, что эта область находится довольно глубоко внутри вагины, на дальней стенке (ближайшей к желудку, если говорить с анатомической точностью). Ее можно стимулировать специальной игрушкой или пальцами, а если параллельно касаться клитора — удовольствия будет еще больше! Но работает точка G не у всех, это тоже важно помнить.

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