Побалуйте себя: лайфхаки для лучшего самоудовлетворения (18+)
Как известно, самоудовлетворение — занятие не только для подростков, изучающих свое тело, но и для взрослых.
Это занятие вовсе не странное, а расслабляющее, хороший способ провести время наедине с собой. И есть техники, которые раскрывают весь потенциал мастурбации, пишет Cosmo.
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1. Начните с ласк клитора
Сексологи предлагают начинать ласки с наружных половых органов — с вульвы. Далее отыщите пальцами клитор, его несложно отличить на ощупь от других частей тела. Пробуйте разную скорость и силу нажатия. Если трогать сам клитор не очень приятно, можно перераспределить нагрузку на половые губы, пробовать разные движения.
2. Купите секс-игрушку
Хороший вибратор может стать прекрасным спутником в личном путешествии за удовольствием. Если вы стесняетесь покупать его в магазине, можно выбрать и заказать в интернете.
3. Изучите точку G
Считается, что эта область находится довольно глубоко внутри вагины, на дальней стенке (ближайшей к желудку, если говорить с анатомической точностью). Ее можно стимулировать специальной игрушкой или пальцами, а если параллельно касаться клитора — удовольствия будет еще больше! Но работает точка G не у всех, это тоже важно помнить.
Ранее эксперты составили лучшие секс-позы для идеальных ласк руками.