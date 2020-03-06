Названы отравляющие жизнь опасные привычки

Практически все, что мы делаем, направлено на достижение одного и того же — счастья.

Все постоянно говорят о вреде курения. Но в жизни у каждого человека есть еще несколько вещей, которые каждый день приносят ему вред.

Они отравляют жизнь, а мы даже не замечаем, как это происходит, считая, что все в порядке, пишет Lifehacker.

Вот эти четыре отравляющих привычки, которые мешают взять заветный приз.

1. Зависть

Это та еще пакость, которая не дает радоваться ни своим успехам, ни успехам других. Социальные сети — отличный инструмент для развития зависти.

Если бы вы хоть на один день поменялись местами с другим человеком (тем, кому вы завидуете), вам бы это сильно не понравилось. У всех свои страдания и свои награды, и чужие ничуть не лучше, чем свои.

Нельзя сравнивать себя ни с кем, у каждого было особое прошлое, есть свои таланты и возможности, проблемы и несчастья. Просто не сравнивайте, нет критериев, по которым можно было бы это сделать.

2. Обида

Если разобрать само чувство обиды, получается, что это несоответствие реальности вашим ожиданиям.

Чтобы не расстраиваться, надо просто не ждать ничего от людей. Они ничего вам не должны: не должны быть вежливыми, приятными, заботливыми, понимающими, дружелюбными. Принимайте все как есть.

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Конечно, это не значит, что вам надо терпеть даже грубиянов, людей, которые вас ни во что не ставят, и других неприятных типов. Просто делайте выводы, с кем вам хочется продолжать общаться, а с кем надо распрощаться. Без обид жизнь станет намного проще.

3. Жалобы

Быть жалким очень просто, быть счастливым сложнее и круче.

Жалобы входят в привычку, и, если человек привыкает жаловаться, вообще не важно, как у него проходит жизнь, он все равно найдет, о чем поныть.

Нет объективной оценки своей жизни, есть только то, как вы ее видите. Если видите только негатив, только он и есть. А все ради чего? Ради сочувственных взглядов со стороны?

4. Осуждение

Ну, и последняя дурная привычка — кредо бабулек на лавочке в мире, наполненном наркоманами и проститутками. Мы с таким удовольствием осуждаем других лично и коллективно. Сплетничают все, вне зависимости от пола и возраста.

Что в этом интересного: нельзя осуждать других людей, не применяя эти же критерии оценки к себе самому. Сколько раз я замечала, как люди, которые взрываются и кричат на других за какие-то недочеты, точно так же ругают себя за ошибки, если не жестче.

Так, у осуждения две стороны. Одна из них — осуждение других, а вторая — себя любимого (только в этом случае уже совсем не любимого).

В этом мире каждый имеет право на ошибку и все настолько разные, что объективной оценки действий, опять же, быть не может. Вы никогда не были в шкуре другого человека, не знаете, как он живет, как жил раньше, какие мысли крутятся у него в голове. Это все равно что комментировать футбольный матч вслепую, основываясь только на криках с трибун.

А что касается осуждения себя — человека, которого вы знаете отлично, просто запомните, что это ни к чему не приведет. Никогда.