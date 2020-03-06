Названы самые опасные места для секса

Перечислены локации, в которых заниматься сексом действительно опасно.

Когда есть желание заняться сексом, влюбленная пара может придумать много всяких вариантов, где можно отдаться страсти. Тем не менее, такие действия не всегда приводят к добру.

Эксперты Comments рассказали о тех местах, где ни в коем случае нельзя заниматься сексом.

Туалет

Тесные кабинки туалетов самолета, клуба или ресторана слишком грязные, чтобы заниматься в них сексом. Просто представьте, сколько человек между уборками санузла его посещают и наверняка не все они моют руки. Как минимум, кишечная палочка вам будет обеспечена в случае соития в таком помещении.

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Раздевалка

Место переодевания до и после тренировки, конечно, соблазняет. Вот только свидетелями сексуального акта станут миллиарды бактерий, для которых там идеальные условия размножения. Если там не рекомендуют ходить босиком, то о каком сексе может идти речь?

Кинотеатр

По статистике, сиденья и подлокотники кинотеатров чистят раз в полгода (в лучшем случае). Кроме того, анализ пыли из кинотеатра однажды показал наличие стафилококка. Короче, от секса в кинотеатре лучше воздержитесь.

Парк

Минимальный набор в парке — вирусы, инфекции, следы (и не только) фекалий, битое стекло и даже шприцы. Правда в том, что парк — наиболее опасное место для секса.

Пляж

Про опасности секса в воде хорошо известно, а если вы хотели бы заняться сексом именно на пляже — задумайтесь: в песке множество вредоносных бактерий и вирусов. К тому же, загрязнение окружающей среды и мирового океана неминуемо приводят к многочисленным заболеваниям.

Ранее эксперты назвали пять главных ошибок в сексе. Среди них — ноль инициативы, молчание и имитация оргазма.