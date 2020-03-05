Составлены лучшие секс-позы для идеальных ласк руками (фото 18+)

Помните, что лучший подарок — это сделанный своими руками.

Кто-то считает, что без проникновения секс — не секс, а так, баловство, но многим нравятся ласки руками.

Для "ручного" секса тоже нужно использовать смазку: так ладони будут легче скользить — и всем участникам процесса будет приятнее, пишет Cosmo.

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1. Царь

Попросите партнера откинуться на спину и расслабиться. Используя обе руки, обхватите его член у основания и семь раз проведите наверх, а затем один — вниз. Если мужчине нравится, варьируйте силу сжатия и скорость, чтобы отложить его оргазм или, наоборот, ускорить его.

2. Зеркальные близнецы

Представьте себе, что вы — зеркальные отражения друг друга. Сядьте напротив или встаньте на колени, слегка разведя ноги. Партнер может слегка схватить половые губы женщины двумя пальцами, разведенными в букве V так, чтобы клитор был прямо между ними.

3. Раз-два, отжался!

Женщина ложится на спину, предложив партнеру встать в позу для отжимания таким образом, чтобы его член находился прямо напротив ее лица. Да, ему может быть непросто, но это того стоит. Если женщина не фанат орального секса, она может действовать только руками.

4. Догги-стайл по-новому

«Догги-стайл» можно сделать гораздо интереснее, если не сразу переходить к пенетрации (или вообще к ней не переходить, если не хочется), а сначала уделить побольше внимания мануальным ласкам. Кстати, из-за другого угла ощущения будут совсем иными, а ласкать можно не только вагину и клитор, но и анальное отверстие, если обоим партнерам это нравится.