Психолог рассказала, как пережить расставание

Ответьте себе на вопрос: какие возможности открываются для вас в ситуации свободы, советует эксперт.

Психолог Юлия Романенко рассказала, что необходимо сделать, чтобы расставание не разрушало вас как личность.

Она перечислила шесть основных шагов, передает WomanHit.

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Шаг 1. Определите, на каком этапе вы находитесь. Постарайтесь осознанно пройти оставшийся путь (самостоятельно или с помощью психолога).

Шаг 2. Вспомните все приятное, что было в этих отношениях. Не для того, чтобы цепляться. А для того, чтобы светло вспоминать те дни. Это все — вы и ваша жизнь!

Шаг 3. Осознайте, что вы смогли построить отношения. Значит, сможете это проделать еще и еще. Это как с миллионом: заработал один, заработаю и другой!

Шаг 4. Подумайте, какой урок из этих отношений вы можете извлечь. Забудьте про вопросы «За что?» и «Кто виноват?». Главный вопрос «Для чего?»

Шаг 5. Ответьте себе на вопрос: какие возможности открываются для вас в ситуации свободы? Не упустите шанс! Жизнь всегда заботится о нас. Вспомните урок из сказки «Курочка-Ряба»: с подарками судьбы надо обращаться иначе, чем мы привыкли.

Шаг 6. Вспомните, какими вы были до отношений. Вернитесь к себе! Совет девушкам. Перечитайте мифы о богинях Древней Греции. Каждая из них выходила из отношений одним способом: она возвращалась на свой остров (читаем: к себе). Там она восстанавливалась, возрождалась и снова входила обновленной в отношения.