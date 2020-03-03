Топ-3 позы для нежного весеннего секса (фото 18+)

Названы лучшие позы для занятий любовью весной.

Вот к нам и пришла весна — пора обновления и вдохновения. А значит, самое время пробудить чувственность. Поэтому УНИАН составил для Вас подборку из трех поз для нежного весеннего секса.

1. Нежный танец

Партнер садится на кресло или край кровати, а женщина располагается сверху. Партнерша двигается вверх-вниз и по кругу, а мужчина ласкает ее грудь, шею и другие эрогенные зоны.

2. Ложечки

Это - очень простая, но чувственная позиция. Оба партнера ложатся на бок, мужчина нежно входит в женщину сзади. Чтгбы сделать женщине приятнее, партнеру достаточно обнять ее одной рукой и начать стимулировать клитор.

3. Качели

Партнер сидит на краю кровати, ступни на полу, пока он поддерживает женщину под руки, она осторожно отклоняется назад. Оба партнера пытаются поймать ритм, благодаря чему эта поза становится чувственной и открытой.