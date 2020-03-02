Эксперты объяснили опасность одиночества

Интересно, что максимальный уровень одиночества испытывают начинающие работники и те, кто находится на верхушке.

Американская организация здравоохранения Cigna представила новое исследование, по данным которого, одиночество может негативно сказываться на производительности людей и не только.

В частности, были обнаружено, что люди, чувствующие себя одинокими, в два раза больше дней проводят на больничном, сообщает MedikForum.

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А из-за стресса пропускают в пять раз больше дней по сравнению с работниками, которые с одиночеством не сталкиваются.

"Если говорить о продуктивности и вовлеченности в процесс, работники, чувствующие себя одиноко, демонстрируют более низкие показатели по этим двум параметрам. Это может иметь серьезное влияние на бизнес", - рассказывает доктор Доуг Немецек, глава отдела психического здоровья в Cigna.

Интересно, что максимальный уровень одиночества испытывают начинающие работники и те, кто находится на верхушке. Занимающие должности среднего уровня люди реже сталкиваются с неприятным чувством.

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