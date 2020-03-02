Составлены топ-3 позы в сексе для тех случаев, когда его член недостаточно твердый (фото 18+)

Иногда стресс и тревожность мешают мужчине достичь уверенной эрекции.

Эрекция может потерять твердость по сотне разных причин: от тяжелого похмелья до случайной мысли о годовом отчете, который сдавать уже завтра. Но это не повод отказываться от секса!

Если ваш бойфренд не убит горем от своей неудачи, превратите фиаско в приключение, советуют эксперты Cosmo.

1. Игра мячиками

Эта поза удобна тем, что, если партнер совсем "загрустит", женщина сможет просунуть руку назад и гладить его яички, пока он не "воскреснет". А если реанимировать мужчину все равно не удается, он может помочь вам руками.

2. Чудеса эквилибристики

Женщина ложится партнеру на колени, откинувшись назад. В этой позиции он может массировать ваш клитор, а когда будет готов, сумеет чуть развести вам ноги и войти — в этом случае партнерше будет проще всего перевернуться и сесть на него верхом.

3. Покажи класс

Но если стресс и тревожность мешают его члену достичь уверенной эрекции, скажите партнеру, что вагинальный секс далеко не единственная возможность для вас двоих. Например, вы можете заняться зеркальной мастурбацией, показав друг другу все хитрости, к которым прибегаете с самими собой, когда нужно достичь оргазма.