Эксперты рассказали, чем опасен оральный секс (18+)

С какими проблемами вы можете столкнуться, если заранее не позаботитесь о защите.

Большинство воспринимает оральный секс как более безопасную версию классического интимного процесса, однако и здесь есть свои трудности.

Главной проблемой являются заболевания, передающиеся половым путем, так как контакт со слизистой партнера все же происходит. С чем же можно столкнуться во время оральных ласк и что делать, чтобы не занимать очередь у венеролога, рассказал WomanHit.

ВПЧ

Одна из самых неприятных проблем, с которой сталкиваются любители орального секса, - вирус папилломы человека. На данный момент известны примерно 100 разновидностей вируса, который может привести к раку шейки матки. Часто симптомом вируса являются мягкие образования на гениталиях, избавиться от них можно лишь хирургическим путем. Риск заразиться возникает с растущим числом сексуальных партнеров.

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Герпес

Оральный герпес знаком многим — во время обычной простуды вокруг рта появляются язвочки, а вот генитальный герпес можно получить только путем контакта с гениталиями сексуального партнера.

При любом подозрении на болезнь у партнера от любого вида секса лучше отказаться, риск заразиться почти стопроцентный.

Гепатит В, С, гонорея

У данных болезней есть общий возбудитель — бактерия, которая попадает в организм вместе с телесными жидкостями. Оральный секс также может стать причиной заражения, так что будьте крайне внимательны к человеку, с которым решаетесь на интимный эксперимент. Если на поверхности своей кожи вы замечаете ранку, от любого контакта лучше отказаться — это тот случай, когда нужно перестраховаться.

ВИЧ

Самым маловероятным остается факт заражения ВИЧ путем орального секса, и все же не стоит исключать вероятность. Если вы чередуете классический и оральный секс, при этом вы знаете о наличии у себя ранок или кровоточащих десен — инфекции ничего не стоит попасть в ваш организм.

Что же делать?

Нет, не нужно отказывать в удовольствии порадовать себя и партнера оральными ласками, но не будем забывать о защите: