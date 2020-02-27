Эксперты рассказали, чем опасен оральный секс (18+)
Большинство воспринимает оральный секс как более безопасную версию классического интимного процесса, однако и здесь есть свои трудности.
Главной проблемой являются заболевания, передающиеся половым путем, так как контакт со слизистой партнера все же происходит. С чем же можно столкнуться во время оральных ласк и что делать, чтобы не занимать очередь у венеролога, рассказал WomanHit.
ВПЧ
Одна из самых неприятных проблем, с которой сталкиваются любители орального секса, - вирус папилломы человека. На данный момент известны примерно 100 разновидностей вируса, который может привести к раку шейки матки. Часто симптомом вируса являются мягкие образования на гениталиях, избавиться от них можно лишь хирургическим путем. Риск заразиться возникает с растущим числом сексуальных партнеров.
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Герпес
Оральный герпес знаком многим — во время обычной простуды вокруг рта появляются язвочки, а вот генитальный герпес можно получить только путем контакта с гениталиями сексуального партнера.
При любом подозрении на болезнь у партнера от любого вида секса лучше отказаться, риск заразиться почти стопроцентный.
Гепатит В, С, гонорея
У данных болезней есть общий возбудитель — бактерия, которая попадает в организм вместе с телесными жидкостями. Оральный секс также может стать причиной заражения, так что будьте крайне внимательны к человеку, с которым решаетесь на интимный эксперимент. Если на поверхности своей кожи вы замечаете ранку, от любого контакта лучше отказаться — это тот случай, когда нужно перестраховаться.
ВИЧ
Самым маловероятным остается факт заражения ВИЧ путем орального секса, и все же не стоит исключать вероятность. Если вы чередуете классический и оральный секс, при этом вы знаете о наличии у себя ранок или кровоточащих десен — инфекции ничего не стоит попасть в ваш организм.
Что же делать?
Нет, не нужно отказывать в удовольствии порадовать себя и партнера оральными ласками, но не будем забывать о защите:
- Чем меньше вы вступаете в контакт с телесными жидкостями партнера, тем меньше ваши шансы получить неприятную инфекцию.
- Занимайтесь сексом только убедившись, что ни у вас, ни у партнера нет ранок во рту или на гениталиях.
- Используйте презерватив даже во время орального секса, так вы снизите вероятность заразиться к минимуму.