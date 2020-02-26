Собраны лучшие техники для умопомрачительного орального секса (18+)
Техники орального секса — это приемы, с помощью которых женщина может удовлетворить партнера с помощью рта, языка и губ.
УНИАН расскажет, как доставить мужчине удовольствие с помощью оральных ласк.
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1. Болт
Женщина обхватывает член губами и двигается от основания пениса вверх, вертя головой из стороны в сторону и проделывая движения языком так, словно следуя вдоль резьбы болта. Затем партнерша повторяет то же самое в направлении сверху вниз.
2. Вибрацией по члену
Возьмите пенис партнера глубоко в рот и издавайте жужжащие звуки. Вибрация по члену подарит вашему избраннику незабываемые ощущения. Периодически повторяйте жужжание, работая руками, губами и языком.
3. Королевский минет
Это — очень горячая техника глубокого проникновения. Главная сложность для женщины - побороть приступы тошноты. Главный плюс королевского минета — мужчина будет ощущать воздействие на пенис по всей длине, а головка будет касаться мягких тканей гортани. Помните, что следует задействовать и руки, и язык. Неземное наслаждение партнеру гарантировано!