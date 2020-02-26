цей матеріал доступний українською

Собраны лучшие техники для умопомрачительного орального секса (18+)

10:29, 26 февраля 2020
Отношения
329 0
Лучшие техники орального секса / depositphotos.com

УНИАН расскажет, как доставить мужчине удовольствие с помощью оральных ласк.

Читайте такжеБезопасный секс: как получить головокружительный оргазм (18+)

1. Болт

Женщина обхватывает член губами и двигается от основания пениса вверх, вертя головой из стороны в сторону и проделывая движения языком так, словно следуя вдоль резьбы болта. Затем партнерша повторяет то же самое в направлении сверху вниз.

2. Вибрацией по члену

Возьмите пенис партнера глубоко в рот и издавайте жужжащие звуки. Вибрация по члену подарит вашему избраннику незабываемые ощущения. Периодически повторяйте жужжание, работая руками, губами и языком.

3. Королевский минет

Это — очень горячая техника глубокого проникновения. Главная сложность для женщины - побороть приступы тошноты. Главный плюс королевского минета — мужчина будет ощущать воздействие на пенис по всей длине, а головка будет касаться мягких тканей гортани. Помните, что следует задействовать и руки, и язык. Неземное наслаждение партнеру гарантировано!

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter