Собраны лучшие техники для умопомрачительного орального секса (18+)

Оральный секс нравится многим мужчинам.

Техники орального секса — это приемы, с помощью которых женщина может удовлетворить партнера с помощью рта, языка и губ.

УНИАН расскажет, как доставить мужчине удовольствие с помощью оральных ласк.

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1. Болт

Женщина обхватывает член губами и двигается от основания пениса вверх, вертя головой из стороны в сторону и проделывая движения языком так, словно следуя вдоль резьбы болта. Затем партнерша повторяет то же самое в направлении сверху вниз.

2. Вибрацией по члену

Возьмите пенис партнера глубоко в рот и издавайте жужжащие звуки. Вибрация по члену подарит вашему избраннику незабываемые ощущения. Периодически повторяйте жужжание, работая руками, губами и языком.

3. Королевский минет

Это — очень горячая техника глубокого проникновения. Главная сложность для женщины - побороть приступы тошноты. Главный плюс королевского минета — мужчина будет ощущать воздействие на пенис по всей длине, а головка будет касаться мягких тканей гортани. Помните, что следует задействовать и руки, и язык. Неземное наслаждение партнеру гарантировано!