Разрушены топ-6 мифов о женском оргазме

Один из самых распространенных мифов о женском оргазме касается, собственно, способности его получать каким-то одним способом.

Вокруг женского оргазма собрано не меньше мифов, чем вокруг дома с привидениями. И некоторые из них звучат вполне убедительно.

Эксперты Cosmo поиграли в «разрушителей мифов» и рассказали, как на самом деле обстоят дела с женским оргазмом.

Миф 1: Женщины всегда получают оргазм во время вагинального секса

Пожалуй, один из самых распространенных мифов о женском оргазме касается, собственно, способности его получать каким-то одним способом. Многие женщины, которым не удается достичь кульминации после вагинального секса, чувствуют, что дело в них, что они «недостаточно хорошие любовницы», поэтому они симулируют.

Но, по результатам исследований Общества акушеров и гинекологов Канады, только одна треть женщин (около 30%) способны достигать оргазма во время вагинального оргазма без дополнительной стимуляции.

Миф 2: Оргазм — это всегда невероятное наслаждение

Однако далеко не всегда женщина вообще может сказать, что у нее был оргазм. Конечно, существуют некоторые сигналы, которые могут подсказать партнеру, что его любовница достигла пика, но никогда — на 100%. Как правило, женщина начинает дышать быстро и прерывисто, она стонет, а ее мышцы сокращаются, так что мужчина это чувствует.

Но все эти сигналы не могут служить лакмусовой бумажкой для оргазма. К примеру, не у всех женщин сокращаются мышцы тазового дна. Во время оргазма, если верить исследователям Университета Брауна, большая часть мышечных сокращений приходится на нижнюю часть влагалища, матку, анальное отверстие и мышцы тазового дна, а 10% женщин эякулируют жидкостью из уретры.

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Миф 3: Сквирт — это женская эякуляция.

Сексологи до сих пор не пришли к единому мнению по поводу так называемого фонтанирующего оргазма, или сквирта. Чаще всего мы видим его в порно. Если верить видео, то этот тип оргазма приносит женщине необыкновенное наслаждение, в несколько раз сильнее обычного «сухого оргазма».

Сразу оговоримся, что по поводу существования женской эякуляции до сих пор ведутся ожесточенные споры среди сексологов. Во время сексуального возбуждения и занятий сексом у женщин выделяется вагинальный секрет, который создает естественную смазку. В процессе же оргазма из органа, который называется железой Скина, выделяется немного специфической беловатой жидкости. Этот процесс и является женской эякуляцией. Сквирт же, по мнению некоторых ученых, — это просто выделения из мочевого пузыря. Но наверняка не знает никто, потому что провести исследования в этой области очень непросто.

Миф 4: Все точно знают, где находится точка G

Когда речь заходит о сексе, очень мало бывает «точно» и «наверняка». Область тонкая и все еще не до конца изученная, особенно вопрос женской физиологии. Так и само существование точки G пока находится под сомнением, как и то, что с помощью ее стимуляции можно достичь оргазма.

Предположительно, железа Скина, находящаяся на задней стенке влагалища рядом с нижним концом уретры, является частью той самой точки G или находится очень близко к ней. Некоторым женщинам очень нравится стимуляция этой области. Но далеко не всем.

Миф 5: Ты не можешь достичь оргазма, потому что твой партнер — никудышный любовник

Если честно, то, конечно, может, не такой уж это и миф. Партнер может помочь женщине достичь оргазма, но в конечном счете многое зависит от нее.

Сексуальное удовольствие зависит от комбинации сенсорных и психологических сигналов. Наш мозг и нервная система контролируют работу желез и гениталий, влияя таким образом на степень сексуального желания и оргазм.

Миф 6: Если ты не кончаешь — ты фригидная

А вот и нет! Во‑первых, это принципиально разные понятия. Под фригидностью врачи подразумевают полное отсутствие полового влечения и низкую способность к половому возбуждению. Аноргазмия же — это отсутствие оргазма. Различают, кстати, коитальную аноргазмию, когда женщина достигает оргазма только при мастурбации, и тотальную аноргазмию, когда ни при сексе, ни при мастурбации не получается достичь пика.