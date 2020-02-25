Названы 10 мужских секс-привычек, раздражающих женщин

Привычка не слушать партнершу и делать все по‑своему раздражает далеко не только в сексе, но и в отношениях в целом.

Эксперты опросили женщин, что делают мужчины в постели такого, что выводит их из себя.

Если вы стесняетесь признаться своему партнеру в чем-то, что вас раздражает, просто покажите ему эту статью, пишет Cosmo.

1. Привычка не снимать носки во время секса

Лидирует с огромным отрывом — почти каждая женщина в опросе упомянула об этой странной мужской особенности. Нам тоже интересно: неужели оставленные на ногах носки дают чувство защищенности, уюта и тепла? Что движет мужчинами, которые вцепляются в эти два несчастных клочка ткани, как утопающие за соломинку?

2. Привычка перестраховываться там, где этого не требуется

Мужская паранойя временами бывает не только смешной, но и бесполезной. Так что давайте не впадать в крайности. Мы же помним, как называются люди, которые используют прерванный половой акт как способ контрацепции? Правильно! Родители.

То же касается двух, трех и более презервативов. Не всегда «чем больше, тем лучше».

3. Привычка не слушать партнершу и делать все по‑своему

Эта привычка раздражает далеко не только в сексе, но и в отношениях в целом. Хотя временами кажется, что мужская и женская сексуальность обитают где-то на разных планетах.

4. Привычка сразу бежать в душ после секса

Нет, душ после секса может быть вполне здоровой и естественной манипуляцией, но мужчинам не стоит забывать, что в сексе как минимум двое участников, и любовница — не резиновая кукла, которую можно просто сполоснуть и сунуть в шкаф до следующего использования.

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5. Привычка спрашивать: «Ты кончила?»

Уж сколько раз твердили миру, что оргазм — не смысл секса, и даже если его не случилось, планета не сойдет с оси. Но нет! Либо все, либо ничего!

6. Привычка удивлять

Все любят сюрпризы. Или нет? В общем, о некоторых вещах лучше договариваться на берегу. Особенно если дело доходит до рукоприкладства. Да-да, ты не ослышалась. Многим мужчинам хочется «добавить перчика» в сексуальную игру.

7. Привычка к безделью

Лентяев не любит никто, а лентяев в постели — особенно. К сожалению, до сих пор сохранились экземпляры, которые думают исключительно о собственном удовольствии. Одна радость: таких легко «раскусить» с первого раза.

8. Привычка работать «отбойным молотком»

Сюда входит обычно сразу две характеристики: продолжительность и разнообразие. Точнее, отсутствие последнего. По всей видимости, «отбойный молоток» — это не временный порыв души, это буквально призвание. Мужчины-«отбойные молотки» не слушают никого и ничего: они просто долбят. И долбят. И долбят. Они уверены, что если это делать достаточно долго, то женщина все равно получит оргазм (от безысходности, видимо).

9. Привычка постоянно говорить

Тут, на самом деле, на вкус и цвет — все фломастеры разные. Одним нравится dirty talk, тогда как другие предпочитают заниматься этим в тишине.

10. Привычка изображать из себя «секс-машину»

Мужчины-«секс-машины» легко могут составить конкуренцию «отбойным молоткам». Может, техника у них разная, но вот дух един.